PlayStation-veteraan Shuhei Yoshida verlaat Sony na 31 jaar

Shuhei Yoshida, een van de sleutelfiguren achter Sony's PlayStation-platform, gaat Sony na meer dan dertig jaar verlaten. Yoshida is momenteel hoofd van het PlayStation Indies-initiatief, maar had eerder verschillende andere functies bij de consolemaker.

Shuhei Yoshida. Bron: PlayStation

Yoshida kondigde zijn vertrek bij Sony aan tijdens een interview met PlayStation. Hij vertelt daar dat zijn laatste werkdag volgend jaar op 15 januari zal plaatsvinden. Yoshida had verschillende leidinggevende functies sinds hij in 1993 begon bij PlayStation, toen hij zich voegde bij het team van Ken Kutaragi, de 'vader van de PlayStation'.

In het begin werkte Yoshida samen met uitgevers en ontwikkelaars in Japan, in de hoop dat ze games zouden maken voor de eerste PlayStation. Hij is echter het bekendst om zijn periode als het hoofd van PlayStation Studios. Daarmee overzag hij de ontwikkeling van firstpartytitels binnen Sony's PlayStation-tak vanaf 2008, totdat hij in 2019 werd opgevolgd door de voormalige Guerrilla Games-topman Hermen Hulst. Sindsdien stond Yoshida aan het hoofd van het Indies-team bij PlayStation. Hij was daar verantwoordelijk voor de relatie tussen PlayStation en indieontwikkelaars.

Yoshida vertelt dat hij het nu tijd vindt voor een nieuwe stap en dat PlayStation 'in goede handen is'. "Ik ben al vanaf het begin bij PlayStation en dit is mijn 31ste jaar", vertelt hij in het interview met PlayStation. "En na mijn dertigste jaar dacht ik: 'Hmm, misschien is het tijd om te vertrekken'." De topman bevestigt overigens dat hij niet met pensioen gaat. Op sociale media laat hij weten dat hij graag betrokken wil blijven bij de game-industrie. Het is niet bekend wat Yoshida precies gaat doen nadat hij is vertrokken bij Sony.