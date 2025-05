PlayStation Network opnieuw online na storing van 24 uur

PlayStation zegt dat PlayStation Network weer operationeel is. Klanten kunnen weer zonder problemen gebruikmaken van alle online functies. PlayStation Plus-abonnees krijgen bovendien vijf dagen extra toegang tot de dienst. Het is niet duidelijk wat de storing bij PSN heeft veroorzaakt.

PlayStation heeft op zondagochtend een post op X gepubliceerd met de boodschap dat de PSN-netwerkdiensten weer actief zijn. Het bedrijf biedt zijn excuses aan, maar heeft geen informatie of details over de oorzaak van de storing gegeven.

De storing bij PlayStation Network is in de nacht van vrijdag op zaterdag begonnen en hield dus ongeveer 24 uur aan. Uit berichten van gebruikers en de statuspagina van PlayStation bleek dat de storing alle onderdelen van PSN had getroffen. Sony zei dat ‘sommige gebruikers’ problemen ondervonden. Uit de vele berichten die op sociale media verschenen bleek dat de problemen wijdverspreid waren.

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service.