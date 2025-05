Sony krijgt nieuwe ceo

De Japanse elektronicagigant Sony krijgt een nieuwe ceo. Kenichiro Yoshida gaat weg en Hiroki Totoki gaat hem vervangen. Ook heten de hoofden van de diverse divisies voortaan 'business ceo's', meldt Sony.

De wijzigingen gaan in op 1 april, meldt Sony. Het bedrijf zegt niet waarom een wisseling van de ceo nodig was. Yoshida was ceo van het bedrijf sinds 2018. Totoki was sinds die tijd financieel directeur van het bedrijf.

Ook Sony Interactive Entertainment, de divisie waar PlayStation onder valt, heeft een nieuwe leider. Dat is Hideaki Nishino, meldt Sony. Hij was al ceo samen met de Nederlander Hermen Hulst sinds vorig jaar, nu gaat Hulst rapporteren aan Nishino.