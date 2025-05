Nothing plaatst teaser voor nieuwe telefoon

Smartphonemerk Nothing heeft een teaser online gezet voor een eigen evenement. Dat vindt vermoedelijk plaats rond telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona over iets meer dan een maand. Om welke telefoon het gaat, is onduidelijk.

Teaser Nothing 4 maart 2025

De teaser toont vermoedelijk een camera-eiland met de tekst ‘power in perspective’. Daarmee zou het kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld een accu met een hogere capaciteit, iets dat veel nieuwe telefoons nu hebben met de komst van silicium-koolstofaccu’s. Nothing zou dit jaar bij zijn derde generatie telefoons zijn, waardoor de komst van een Phone 3 of Phone 3a het meest voor de hand ligt.