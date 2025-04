Nothing: Phone (3) komt in derde kwartaal van 2025 uit

Carl Pei, de oprichter en ceo van Nothing, heeft aangegeven dat de Nothing Phone (3) in het derde kwartaal van 2025 op de markt komt. De man heeft verder geen details over de smartphone gedeeld.

Pei heeft de aankondiging tijdens een Ask Me Anything-sessie op X gedaan. De ceo van het bedrijf kreeg een vraag van een gebruiker over de releasedatum van de Phone (3) en vertelde enkel dat die tijdens Q3 zou uitkomen. Wanneer precies, is niet duidelijk.

Nothing heeft de Phone (2) op 11 juli 2023 aangekondigd. In maart van 2025 heeft de smartphonefabrikant de Phone 3a en 3a Pro geïntroduceerd. Beide modellen hebben een 6,77”-amoledscherm met een resolutie van 1080x2392 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De toestellen worden aangedreven door de Snapdragon 7s Gen 3-chipset, geproduceerd op het 4nm-procedé van TSMC. Beide modellen hebben een 5000mAh-accu met 50W snelladen. De Nothing Phone 3a is vanaf 11 maart beschikbaar voor 349 euro voor de 8GB/128GB-versie. De Phone 3a Pro volgt op 25 maart voor 479 euro en komt met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Beide telefoons krijgen drie jaar Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates.