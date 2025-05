Nothing brengt 2a Plus Community Edition uit met glow-in-the-darkachterkant

Nothing heeft een Community Edition aangekondigd van de Nothing 2a Plus. De telefoon verschilt van de reguliere versie onder meer door een achterkant die oplicht in het donker, zo zegt de fabrikant.

Nothing claimt dat elementen van de editie zijn gemaakt door leden van de community, waaronder wallpapers, de verpakking en dus de achterkant. De specs lijken niet te zijn aangepakt en zijn dus vermoedelijk dezelfde als de reguliere variant van de 2a Plus.

De achterkant die gloeit in het donker is een afgeleide van de Glyph-interface met leds op sommige Nothing-telefoons. Het verschil is uiteraard dat voor het in het donker gloeien alleen licht nodig is en geen stroom. De telefoon komt in een gelimiteerde oplage uit en Nothing lijkt er in totaal duizend van te maken.