Nothing introduceert Phone 2a Plus op 31 juli

Nothing gaat een Plus-variant op de markt brengen van zijn Phone 2a. Het bedrijf zegt de nieuwe telefoon op 31 juli aan te kondigen. Verdere details over de smartphone zijn nog niet naar buiten gebracht.

Over de Nothing Phone 2a Plus is nog weinig bekend. De 'Plus' in de naam suggereert echter dat het om een grotere, duurdere versie van de 2a gaat. Hoe de telefoon verder verschilt van de Phone 2a is niet duidelijk.

De Phone 2a is een budgetmodel van Nothing, die 329 euro kost. Opvallend is dat het apparaat stock-Android draait en vrijwel geen thirdpartyapps bevat, wat niet vaak voorkomt in deze prijsklasse. De telefoon heeft een plastic behuizing, met binnenin een Dimensity 7200 Pro-chip van MediaTek met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Op de achterkant zitten twee 50-megapixelcamerasensoren en voorop zit een 32-megapixelselfiecamera. Tweakers schreef eerder een review over deze telefoon.