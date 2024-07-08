Nothing-merk CMF introduceert Phone 1 met verwisselbare achterkant voor 239 euro

Nothing-merk CMF heeft de Phone 1 geïntroduceerd. Het betreft een Android-smartphone met 6,67”-amoledscherm, een MediaTek Dimensity 7300 5G-soc en een 50-megapixelcamerasensor aan de achterkant van het toestel. De achterkant van de smartphone is verwisselbaar.

Het amoledscherm van de CMF Phone 1 heeft een resolutie van 1080x2400 pixels en een pixeldichtheid van 395 pixels per inch. De verversingssnelheid ligt op 120Hz, terwijl de samplingrate 240Hz bedraagt. Het scherm kan volgens de fabrikant een maximale piekhelderheid van 2000cd/m² aan. Het paneel ondersteunt HDR10+ en de DCI-P3-kleurruimte en de Phone 1 krijgt een optische vingerafdrukscanner onder het scherm mee.

De smartphone wordt uitgerust met een MediaTek Dimensity 7300 5G-chipset. Deze octacorechip wordt met een 4nm-procedé gebakken en heeft een maximale kloksnelheid van 2,5GHz. CMF rust het toestel uit met 6 of 8GB werkgeheugen, afhankelijk van het gekozen model.

De Phone 1 heeft twee camera’s aan de achterzijde. De hoofdcamera heeft een sensor van 50 megapixel, terwijl de secundaire camera een 2-megapixelsensor meekrijgt. Die laatste camera wordt volgens Nothing overigens enkel ingeschakeld als er portretfoto’s genomen worden. De selfiecamera aan de voorkant van het toestel kan plaatjes met maximaal 16 megapixel schieten.

De accu in de Phone 1 heeft een capaciteit van 5000mAh en ondersteunt snelladen tot 33W. Nothing claimt dat de accu in 20 minuten tijd voor 50 procent kan worden opgeladen. Het toestel kan via de kabel ook andere apparaten opladen met 5W. De Phone 1 ondersteunt geen draadloos laden.

Wat draadloze connectiviteit betreft kan de Phone1 met 5G overweg. Het toestel biedt ook ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3. De Phone 1 draait Android 14 met daarbovenop Nothing OS 2.6. De smartphone krijgt twee jaar Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.

De smartphone zal in verschillende kleuren te koop zijn, waaronder zwart, lichtgroen en oranje. Nothing heeft ervoor gezorgd dat de achterkant van het toestel vervangen kan worden door andere varianten. Het bedrijf levert hiervoor een aangepast sleuteltje mee. Het wordt ook mogelijk om accessoires aan de achterkant van het toestel te bevestigen.

De Phone 1 wordt in Europa in twee varianten aangeboden. Een versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die 239 euro kost en een versie met 8GB ram en 256GB opslagruimte die 269 euro kost. Het interne geheugen van de telefoon valt uit te breiden tot 2TB met een microSD-kaart.

Update, 11.55 uur: de prijzen in het artikel werden aangepast. Voorheen stond er te lezen dat de Phone 1 vanaf 199 euro te koop zou zijn. Uit de officiële introductie blijkt dat de smartphone op termijn vanaf 239 euro te koop zal zijn. Met dank aan: CLB.