Nothing-merk CMF introduceert Phone 1 met verwisselbare achterkant voor 239 euro

Nothing-merk CMF heeft de Phone 1 geïntroduceerd. Het betreft een Android-smartphone met 6,67”-amoledscherm, een MediaTek Dimensity 7300 5G-soc en een 50-megapixelcamerasensor aan de achterkant van het toestel. De achterkant van de smartphone is verwisselbaar.

Het amoledscherm van de CMF Phone 1 heeft een resolutie van 1080x2400 pixels en een pixeldichtheid van 395 pixels per inch. De verversingssnelheid ligt op 120Hz, terwijl de samplingrate 240Hz bedraagt. Het scherm kan volgens de fabrikant een maximale piekhelderheid van 2000cd/m² aan. Het paneel ondersteunt HDR10+ en de DCI-P3-kleurruimte en de Phone 1 krijgt een optische vingerafdrukscanner onder het scherm mee.

De smartphone wordt uitgerust met een MediaTek Dimensity 7300 5G-chipset. Deze octacorechip wordt met een 4nm-procedé gebakken en heeft een maximale kloksnelheid van 2,5GHz. CMF rust het toestel uit met 6 of 8GB werkgeheugen, afhankelijk van het gekozen model.

De Phone 1 heeft twee camera’s aan de achterzijde. De hoofdcamera heeft een sensor van 50 megapixel, terwijl de secundaire camera een 2-megapixelsensor meekrijgt. Die laatste camera wordt volgens Nothing overigens enkel ingeschakeld als er portretfoto’s genomen worden. De selfiecamera aan de voorkant van het toestel kan plaatjes met maximaal 16 megapixel schieten.

De accu in de Phone 1 heeft een capaciteit van 5000mAh en ondersteunt snelladen tot 33W. Nothing claimt dat de accu in 20 minuten tijd voor 50 procent kan worden opgeladen. Het toestel kan via de kabel ook andere apparaten opladen met 5W. De Phone 1 ondersteunt geen draadloos laden.

CMF by Nothing - Phone 1
CMF by Nothing - Phone 1CMF by Nothing - Phone 1

Wat draadloze connectiviteit betreft kan de Phone1 met 5G overweg. Het toestel biedt ook ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3. De Phone 1 draait Android 14 met daarbovenop Nothing OS 2.6. De smartphone krijgt twee jaar Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.

De smartphone zal in verschillende kleuren te koop zijn, waaronder zwart, lichtgroen en oranje. Nothing heeft ervoor gezorgd dat de achterkant van het toestel vervangen kan worden door andere varianten. Het bedrijf levert hiervoor een aangepast sleuteltje mee. Het wordt ook mogelijk om accessoires aan de achterkant van het toestel te bevestigen.

De Phone 1 wordt in Europa in twee varianten aangeboden. Een versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die 239 euro kost en een versie met 8GB ram en 256GB opslagruimte die 269 euro kost. Het interne geheugen van de telefoon valt uit te breiden tot 2TB met een microSD-kaart.

Update, 11.55 uur: de prijzen in het artikel werden aangepast. Voorheen stond er te lezen dat de Phone 1 vanaf 199 euro te koop zou zijn. Uit de officiële introductie blijkt dat de smartphone op termijn vanaf 239 euro te koop zal zijn. Met dank aan: CLB.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 11:31 83

08-07-2024 • 11:31

83

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Reacties (83)

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TV_NERD 8 juli 2024 11:43
Een van de accessories lijkt wel een extra groot accupakket? Klopt dat? In dat geval heb je een telefoon en powerbank in één (aangezien hij ook terug kan laden) om bijvoorbeeld je oortjes of smartwatch mee op te laden, dat lijkt me wel praktisch voor bepaalde soorten tripjes.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 13:42]

CLB
@TV_NERD8 juli 2024 11:51
Helaas niet, dat is een houder voor wat pasjes :)
TV_NERD @CLB8 juli 2024 12:29
Ik zie het (helaas) nu toegelicht worden in de Mrwhosetheboss video over dit product. Had misschien wel in het artikel gemogen?
kevi-n1 @TV_NERD8 juli 2024 11:52
Nee geen accupack... het is een "card holder". Soort van alternatief voor je passen in je telefoonhoesje.
Card Case for CMF Phone 1 gives you a sturdy, secure card holder that snaps onto your phone so you always have your credit cards or ID handy. Holds up to 3 cards and allows for contactless payment through the case. Detach and attach the Card Case magnetically anytime.
bugcyber @kevi-n18 juli 2024 17:03
is dat hun manier om te compenseren voor het weglaten van de NFC antenne van een paar centen ? (de NFC functionaliteit zelf zit namelijk al in de SOC)

En voor deze extra case zullen ze wel meer dan extra centen vragen...
ik hoop dat er onder de back cover wel enkele GPIO pinnen (zoals power, RX/TX, I2C etc) beschikbaar zijn, zodat er hopelijk bruikbare community Mods beschikbaar komen.
FLYhard @TV_NERD9 juli 2024 09:54
Nee dit is een pasjes houder, en ook draadloos opladen / terugladen is geen mogelijkheid met deze telefoon. Wat wel zo lijkt te zijn is dat het mac-safe compatible is. Dat wil zeggen de iphone houders die magnetisch werken kun je hier op "plakken" Maar dus opladen niet.
En daarbij is dus ook de backplate nodig waar je de pasjes houder magnetisch aan kan "plakken"
CLB
8 juli 2024 11:43
Hoe komen jullie aan genoemde prijs van 199 euro? Dat is slechts een tijdelijke intro-actie zo lijkt het:
Finally, here are the prices of the new products in the EU:
- CMF Phone 1 8+128 GB: €239.00
- CMF Phone 1 8+256 GB: €269.00
- CMF Buds Pro 2: €59.00
- CMF Watch Pro 2: €69.00
lameeuw @CLB8 juli 2024 12:19
voor de 8 + 128 GB geldt een introductieprijs van € 199,00 op dit moment.

https://nl.nothing.tech/p...-1?variant=43895719100612
CLB
@lameeuw8 juli 2024 12:22
Exact wat ik zei dus :)
AuteurJayStout @CLB8 juli 2024 11:59
Dat heb ik even aangepast. Bedankt!
CLB
@JayStout8 juli 2024 12:02
Top! De versie met 6GB RAM komt hier trouwens ook niet op de markt, is alleen voor India.
Mr Mike @CLB8 juli 2024 15:17
En op amazon.nl vind je de prijs ook terug van 199,-
Janborluut @CLB8 juli 2024 16:32
Als je klikt op "where to buy" dan krijg je keuze tussen zowel nothing als Amazon. In beide gevallen kost de cmf phone 1 199 EUR incl. btw en verzending. Ik heb er net ene besteld en heb 199 EUR betaald.
ShadLink 8 juli 2024 13:40
- Geen draadloos laden
- Geen verwisselbare accu
- Geen NFC
- Geen 3.5mm
- Mid range specs
- Mid range prijs
- Onduidelijkheid over software updates.

+ Verwisselbare backplate

Is meer een gimmick als je het mij vraagt.
jordyS1 @ShadLink9 juli 2024 00:06
Draadloos laden, nog nooit gebruikt terwijl mijn telefoons dat al vele jaren ondersteunen..

Geen wisselbare accu? Heeft de telefoon die je nu in je zak hebt dat wel dan?

Geen nfc. Ik begrijp dat dat voor veel mensen belangrijk is.
Maar zeg nu eerlijk? Hoevaak ga je met telefoon en zonder portemonnee op zak?

Geen 3.5mm... de dac die in veel telefoons zit maakt luisteren bedraad niks beter dan draadloos. Ik heb al 10 jaar geen gewone bedrade koptelefoon meer aangeraakt. Behalve mijn moondrop aria en externe dac die ik wel eens op m'n telefoon aansluit. Alles bluetooth.

Mid range specs en midrange prijs?
Joh je zou bijna denken dat dit een midrange of budget telefoon is of niet?
Waren je goede argumenten op?

Onduidelijkheid over software updates.
Software updates zijn zeeeeeer zwaar overgewaardeerd de afgelopen android versies heb ik geen verschil gemerkt in ieder geval (samsung s23u hier) Zolang je een redelijke tijd beveiligingsupdates krijgt is het prima.

Meer een gimmick als je het jou vraagt.
Maar gelukkig vragen we het niet aan jou.

Ik denk oprecht dat dit een fantastische telefoon is voor het geld en ik denk dat dit nog wel eens een succes kan worden in landen als India.

Je vergeet dat, zeker hier, mensen die voor zo'n telefoon kiezen andere eisen er aan stellen dan jij.

Ik heb wat reviews gezien en het is echt geen slechte telefoon voor het geld.
borbit @jordyS110 juli 2024 02:11
Geen nfc. Ik begrijp dat dat voor veel mensen belangrijk is.
Maar zeg nu eerlijk? Hoevaak ga je met telefoon en zonder portemonnee op zak?
Ik heb al jaren niet meer standaard m'n portemonnee op zak. Neem ik enkel mee als ik bijvoorbeeld weet dat ik iets contant moet betalen of me moet identificeren om te gaan stemmen ofzo.
jordyS1 @borbit19 juli 2024 10:04
Je bent in dit land verplicht identificatie bij je te hebben:)
borbit @jordyS119 juli 2024 10:26
Ja dat is wel zo. Maar ik vind het niet handig om constant met m'n paspoort rond te lopen. Heb de afgelopen 19 jaar 1 keer een boete gehad. Dus neem het risico wel.
Kapotlood 8 juli 2024 11:38
Goh, het eerste wat ik dacht toen ik die telefoons zag dacht ik "wat een plaatje"… geen poespas, maar wel lekker kekke kleuren en voor de prijs prima specificaties. Ik heb hier een Nothing Phone (1), maar ben heel benieuwd naar hoe de camera's van deze CMF Phone 1 presteren. Camerasoftware daargelaten (die was bij de Nothing Phone ook in de loop der tijd aardig verbeterd) zou het al helemaal fantastisch zijn als je hier bijvoorbeeld gCam op kunt draaien voor je fotootjes :)

Als ze de telefoon €100 duurder zouden maken en OIS (optical image stabilization) en draadloos laden zouden kunnen geven… dat zit er helaas niet op namelijk. Maar de wisselbare achterkantjes, de grote batterij en eigenlijk de specs ook wel (gezien de prijs) zijn wel heel leuk om te zien.

p.s.: ik zie net dat er blijkbaar ook geen NFC op zit, dus met je telefoon betalen gaat ook niet werken. Dat laatste punt is wel een flinke dealbreaker voor me, aangezien ik waar mogelijk eigenlijk altijd draadloos betaal.

[Reactie gewijzigd door Kapotlood op 22 juli 2024 13:42]

Verwijderd @Kapotlood8 juli 2024 12:01
In navolging van het 3.5mm-dongle volk: dan stop je toch de betaalpas in de kaarthouder die op de telefoon monteerbaar is? :+
Kapotlood @Verwijderd8 juli 2024 12:33
Het verdwijnen van de headphone jack begreep ik wel, aangezien je nu zonder draadje je muziek kan beluisteren en er in je telefoon meer ruimte is voor hardware e.d.

Maar het grote voordeel van betalen met je telefoon is juist dat je de bankpas niet mee hoeft te nemen, én dat je je pincode niet nodig hebt in de winkel. Dat is toch wel een aardig gemis voor een groeiende groep mensen denk ik... En nfc is nou net een technologische vooruitgang (niet alleen met je telefoon betalen, maar ook accessoires en smarthome verbindingen en zo).
James Pond @Kapotlood8 juli 2024 15:03
"er in je telefoon meer ruimte is voor hardware e.d."

Sorry maar dit is nonsens
Kapotlood @James Pond8 juli 2024 15:07
Wil je dat eens toelichten? Bij het weglaten van de koptelefoon aansluiting heb je toch letterlijk meer ruimte over binnen je telefoon? Of ze dat vullen met speakers, een grotere accu, andere chip, of een plattere telefoon is een tweede.
P_Tingen @Kapotlood8 juli 2024 15:29
Als je even zoekt, zul je een video kunnen vinden van een gast die in een bestaande iPhone alsnog weer een 3,5mm jack heeft geknutseld, zonder in te boeten op accucapaciteit. De stelling dat die ruimte dus gebruikt wordt voor extra accu, gaat in elk geval voor de iPhone niet op.

De suggestie is wel eens vaker gewekt dat het weglaten van de jack voornamelijk gedaan wordt om de bijbehorende oortjes van hetzelfde merk te kunnen slijten. Er is nml een hoge correlatie tussen de duurdere toestellen, het ontbreken van de jack en de aanwezigheid van oortjes van hetzelfde merk. Dit zie je bijvoorbeeld zowel bij Apple als Samsung

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 13:42]

James Pond @P_Tingen8 juli 2024 16:09
Dit dus.
Kapotlood @P_Tingen8 juli 2024 16:27
Oh echt? Dan ben ik inderdaad wel benieuwd waar die ruimte voor gebruikt wordt (of juist niet) bij Android telefoons… ik had toen wel het idee dat het ook een kostenoverweging was (onderdeeltje minder), maar tegelijkertijd werd verteld dat er dan ruimte vrij kwam voor dunnere telefoons, grotere accu's en meer van dat soort beloftes.
Goofman @Kapotlood8 juli 2024 13:13
Inderdaad geen NFC, Dan is het sowieso een no-go. Vreemde keuze, maak het toestel desnoods een 10-tje duurder als dat het probleem is.
Kapotlood @Goofman8 juli 2024 14:41
Dat is ook een beetje mijn strekking inderdaad. Als ze €50-100 meer zouden vragen met NFC (en misschien ook OIS en/of Qi-laden), dan zou het echt een geweldige telefoontje zijn met eindelijk eens een leuk ander ontwerp. Maar vooral het gebrek van NFC maakt het voor mij niet bijzonder bruikbaar.
Goofman @Kapotlood8 juli 2024 14:57
Laatst op zoek naar geweest naar een goedkoop Andoid toestel om mee te nemen tijdens het fietsen. Ik wil toch ook onderweg evt iets kunnen kopen wanneer ik weer eens de man met hamer tegenkom ;-)
Ik kwam toestellen vanaf 100 Euro (winkelprijs dat wel) tegen. Wel met mindere specs dan de CMF, maar in mijn ogen is NFC dan iig geen dure optie.
arjandijk162 @Goofman8 juli 2024 23:15
inderdaad, en inmiddels onmisbaar. Van een basistelefoon verwacht je dat de basis er is en je wat inlevert op snelheid/scherm/geluid/camera. Dit betekent gewoon dat klanten een ander basismodel kiezen
sunturion @Kapotlood8 juli 2024 13:45
Nu is het ook duidelijk waarom ze pronken met een passenhouder accessoire. Voor deze prijs is er geen enkele fabrikant die een telefoon leverd zonder NFC. Vraag me af wie nog een telefoon zou aanschaffen zonder NFC.
thutex @sunturion8 juli 2024 22:59
nfc is idd leuk en heb ik altijd als een vereiste gehad, maar ik gebruik het niet superveel,
dus dénk dat het ook wel even zonder kan (we shall see...)

verder was ik nieuwsgierig naar nothing os, omdat ikzelf redelijk fan ben realme hun android-schil,
terwijl de nothing-schil me eigenlijk, euh, nothing zegt.

maar gezien je schijnbaar kan kiezen tussen meer stock vs nothing kan kiezen,
en de prijs 199 was, ben ik toch overstag gegaan om deze dus te bestellen en even te kijken of ik hem kan smaken of niet.
(laat me wel duidelijk meegeven: aan de normale verkoopprijs van 40 euro meer zou ik hem sowieso hebben laten links liggen)
William_H @Kapotlood8 juli 2024 15:19
Geen NFC is wel echt een dealbreker. Leuk initiatief en idee van deze telefoon, maar geen NFC is gewoon geen dure toevoeging en zou elke telefoon moeten hebben.
Deem 8 juli 2024 11:35
Ik vind het er fris en degelijk uitzien. De prijs is ook goed.
Leo. P. Klepper @Deem8 juli 2024 18:22
Het schijnt dat het ontwerp afkomstig is van een designer die bij Teenage Engineering werkt. Verbaast me niet, is wel een vergelijkbare stijl.

https://www.gsmarena.com/...ngineering-news-47921.php
lowiesjie 8 juli 2024 11:47
Geen NFC is wel een beetje jammer helaas.
gupfishy 8 juli 2024 11:49
ook 1 klein nadeel. 2 OS updates waar 15 al om de hoek staat. Dus dat is wel snel voorbij dan
phone x 8 juli 2024 11:54
Goh ik zoek een 2e gsm die ik kan gebruiken voor klanten en noodgevallen en dan kom ik net deze artikel tegen van de CMF phone die bizar goede specs en batterij heeft voor slecht 199,99, maar wacht toch wel even af op de eerste reviews voor ik er blind opspring, voor het zelfde geldt kan je een oudere topmodel met een iets betere scherm en prestaties nemen, maar wat me zeer aanspreekt is dat je de achterkant kan aanpassen op je eigen stijl,ze laten het na dat je de batterij ouderwets zelf kan veranderen en daarmee hadden ze de spijker echt op de kop geslagen.
Xypod13 8 juli 2024 11:56
Oof, dat design van de achterkant gaat best wel hard. Ben eerlijk gezegd wel een fan van die zichtbare schroeven aesthetic. Maar goed, alles beter dan een glazen achterkant ;)
kevi-n1 8 juli 2024 11:59
Beetje jammer dat ze zelf ook niet weten wat ze aan software support willen aanbieden...

Hoofdtekst:
Nothing OS delivers the best of the Android innovation - without the bloatware. Stay up to date with 3 years of major Android updates and 4 years of security updates out of the box.
Kleine lettertjes
OPERATING SYSTEM
Nothing OS 2.6 (Powered by Android 14)
With 2 years of major Android updates and 3 years of security updates

[Reactie gewijzigd door kevi-n1 op 22 juli 2024 13:42]

DrPoncho @kevi-n18 juli 2024 13:10
|:(

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