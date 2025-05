Nothing kondigt submerk CMF by Nothing aan voor goedkopere producten

Nothing-ceo Carl Pei kondigt dochtermerk CMF by Nothing aan. Dit merk gaat zich volgens Pei meer richten op hardware met een lagere prijs dan reguliere Nothing-producten. CMF by Nothing moet later dit jaar de eerste producten gaan uitbrengen, namelijk een smartwatch en oordopjes.

In een aankondigingsvideo zegt Pei dat de twee merken dezelfde fundamenten hebben, namelijk consumententech met een focus op design. Maar waar Nothing hardware gaat uitbrengen met 'innovatieve ontwerpen' en uitgerust met de nieuwste premium componenten, moet de CMF by Nothing-tak zich meer gaan richten op goedkopere producten met simpelere ontwerpen. Er gaat een apart team binnen het Britse bedrijf werken aan de CMF-lijn.

Pei maakt verder alleen nog bekend dat het bedrijf aan een smartwatch en in-ear-oordoppen werkt, die later dit jaar op de markt moeten worden gebracht. Hij maakt nog geen verdere details en eventuele releasedata bekend. Ook is nog niet duidelijk of ook CMF by Nothing in de Benelux zijn producten uit gaat brengen. Eerder bracht het bedrijf wel al Nothing-smartphones en -oordopjes in de Benelux uit.