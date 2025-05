Nothing brengt Phone (2) volgende week in Nederland en België uit voor 699 euro

Elektronicamaker Nothing heeft zijn tweede telefoon aangekondigd. De Phone (2) komt volgende week uit. Het toestel is een duurder model dan zijn voorganger en komt in de Benelux uit voor 699 euro, tegenover 459 euro voor de Phone (1).

De stijging in prijs ten opzichte van zijn voorganger komt onder meer door de gebruikte onderdelen. Zo heeft de Phone (2) een Snapdragon 8+ Gen 1-soc van vorig jaar, wat een duurdere soc is dan de Snapdragon 778G in de Phone (1). Ook heeft de telefoon upgrades gekregen aan het scherm en de camera's.

Het scherm is nu een 6,7"-oled met 2412x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De Phone (1) heeft een 6,554"-oled. Nothing claimt bovendien dat het scherm helderder kan dan zijn voorganger. De primaire camera is een Sony IMX890, een sensor van 50 vierkante millimeter met een resolutie van 50 megapixel. De camera heeft een f/1.88-lens. Daarnaast is er een Samsung JN1-sensor met ultragroothoeklens. Die heeft ook 50 megapixels, maar een kleiner sensorformaat van rond 20 vierkante millimeter. De telefoon heeft een 32-megapixelfrontcamera.

Nothing heeft weer een transparante achterkant gemaakt met ledjes voor diverse functies. Dat noemt de fabrikant de Glyph-interface. Een deel van het ronde element is nu voorzien van individueel aan te sturen ledjes, waardoor er meer mogelijkheden komen. Zo moeten apps een status kunnen weergeven via de ledjes. Veel van de nieuwe mogelijkheden komen via een update naar de Phone (1).

De Phone (2) krijgt drie OS-upgrades en vier jaar lang elke twee maanden beveiligingsupdates, belooft de fabrikant. De telefoon komt op 21 juli uit in Nederland en België, en kost 699 euro voor de variant met 256GB opslag. De 512GB-variant kost 799 euro. Beide varianten hebben 12GB werkgeheugen.