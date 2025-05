De start-up Nothing onder leiding van Carl Pei, de medeoprichter van OnePlus die dat bedrijf in 2020 verliet, heeft vorig jaar een ware hype op de smartphonemarkt veroorzaakt met de Nothing Phone (1). Toen de smartphone uiteindelijk uitkwam, leek de hype ten einde te komen, maar niet omdat het een slecht toestel was. Integendeel, die midrangesmartphone deed het bovengemiddeld goed en is ook al behoorlijke tijd een aanrader in onze Smartphone Best Buy Guides. Pei creëerde vorig jaar vooral een hype door mysterieus te zijn en slechts sporadisch kleine tipjes van de sluier op te lichten, een strategie die hij vroeger ook toepaste bij OnePlus. Toen het toestel eenmaal op de markt was, was het gedaan met alle mysterie en stierf de hype een stille dood. Nu Nothing geen onbekende meer is in smartphoneland, werkt deze tactiek niet meer en dat was ook te zien aan de hoeveelheid informatie over de Phone (2), die al bekend werd voordat het toestel uitkwam.

We zijn een jaar verder en waar het bedrijf vorig jaar inzette op de midrangemarkt, zet het dit jaar een tandje bij en heeft het zijn zinnen gezet op de high-end markt. We moeten de Nothing Phone (2) dus niet zozeer als een opvolger zien, maar meer als een luxer alternatief. De Phone (1) zal nog gewoon worden verkocht. De Phone (2) is een high-end smartphone met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 en volgens de fabrikant een beter scherm, betere camera’s - tenminste: de sensor van de hoofdcamera is vernieuwd - en gestroomlijndere software. Met al deze extra’s gaat natuurlijk ook de prijs omhoog. Het toestel kost 230 euro meer dan zijn voorganger en komt uit op 699 euro. Daarmee komt de smartphone in het vaarwater van de (semi)high-end smartphones. Dat verhoogt de verwachtingen behoorlijk. Is de Phone (2) een toestel dat zich kan meten met de grote jongens in de gevestigde orde?

Wij vergelijken de smartphone hier en daar met toestellen uit dezelfde categorie en met ongeveer dezelfde specificaties. We kwamen uit op de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23, op dit moment ongeveer even duur, maar met een nieuwere processor aan boord: de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Daarnaast vergelijken we de Phone (2) met de OPPO Find X5 Pro, een smartphone met zeer goede camera’s, die hoog scoren op natuurgetrouwe kleuren. De OPPO is bovendien aardig in prijs gedaald.