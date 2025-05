'Nothing Phone (2a) te zien in gelekte afbeeldingen'

De aankomende Nothing Phone (2a) is mogelijk opgedoken in gelekte afbeeldingen. Op de foto's is te zien dat het toestel een punchhole bevat voor de frontcamera. Het design van de achterkant van het toestel wordt op de foto's verborgen gehouden door een case.

Er wordt verwacht dat het toestel net als de Nothing Phone (1) en Phone (2) is uitgerust met verlichting achterop. Op de achterzijde zijn ook twee camera-uitsnedes te zien op de gelekte foto's. Het gaat mogelijk om een 50-megapixelhoofdcamera en een ultragroothoekcamera met hetzelfde aantal megapixels, schrijft GSMArena.

De smartphonefabrikant kondigde het midrangetoestel begin deze maand aan. De specificaties van de Phone (2a) zijn nog niet bekendgemaakt, maar het is wel bekend dat het toestel niet over de beste hardware beschikt. De onthulling van de smartphone vindt naar verwachting plaats tijdens het Mobile World Congress dat eind februari wordt gehouden in de Spaanse stad Barcelona.

Naar verluidt krijgt de Nothing Phone (2a) een 6,7"-amoledscherm met een 120Hz-verversingssnelheid. De laatste geruchten wijzen daarnaast op de aanwezigheid van de Dimensity 7200-soc van MediaTek, gepaard met 8 of 12GB werkgeheugen en 128 of 256GB opslag. Het toestel zou een adviesprijs van rond de 400 euro krijgen.

Nothing werd in 2020 opgericht door Carl Pei, de medeoprichter van OnePlus. Het bedrijf richt zich op draadloze oordopjes en Android-telefoons. Vorig jaar bracht Nothing de Ear (2)-oordopjes en de Phone (2) op de markt. Er is inmiddels ook een submerk, CMF, dat goedkopere producten uitbrengt.