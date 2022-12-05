Nothing heeft 500.000 exemplaren geleverd van Phone (1)

Beginnende smartphonefabrikant Nothing heeft tot nu toe 500.000 exemplaren verkocht van de Phone (1). Dat zegt oprichter Carl Pei in een interview. Daarmee heeft de fabrikant een marktaandeel van vermoedelijk minder dan 0,1 procent.

Nothing heeft iets minder exemplaren geleverd van zijn Phone (1) dan van zijn oordopjes Ear (1), die tot nu toe 600.000 keer over de toonbank gingen, zegt Pei in het interview met CNBC. Sinds de release van de telefoon in juli zijn er in totaal vermoedelijk ongeveer 500.000 smartphones wereldwijd geleverd, waardoor het marktaandeel uitkomt op 0,1 procent.

Nothing bracht zijn telefoon in een beperkt aantal landen uit. Zo kwam het toestel niet uit in de Verenigde Staten en dat gaat ook niet meer gebeuren. Een volgend toestel zou mogelijk wel in de VS kunnen uitkomen en de fabrikant is daarover in gesprek met Amerikaanse providers. In de VS beheersen de providers de markt.

Pei noemt in het interview ook dat Foxconn geen zaken wilde doen met Nothing. Volgens Pei zei Foxconn dat het in het verleden vaak met start-ups had gewerkt en dat het mislukken daarvan voor Foxconn veel geld kost. Nothing laat zijn Phone (1) produceren in India.

Terugkijken: videoreview Nothing Phone (1)

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 12:33 48

05-12-2022 • 12:33

48

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Nothing Phone (1)

geen prijs bekend

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Reacties (44)

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Jvann 5 december 2022 15:30
Ik snap niet helemaal waarom deze telefoon zo'n hype is geworden.

Het is zeker geen slechte telefoon, maar wat maakt het nu zo speciaal? Een gimmicky achterkant met LEDs? Is dat de wow-factor hier. Persoonlijk vind ik de aanpassingen die ze hebben gedaan aan Android niet mooi en het botst met het standaard Android-uiterlijk die bijna overal gehanteerd wordt.

Het enige echte pluspunt want ik in meer telefoons zou willen zien is de kleine bezel onder het scherm.

Ik denk dat de marketingafdeling wel een koekje verdiend.
SunnieNL @Jvann5 december 2022 15:45
Het speciale zou dan het leveren zonder bloat-ware zijn. Draait het op Android One?
Voor de rest lijkt het alles te hebben wat ik wil (draadloos laden, dual sim, geen bloatware) en vind de led verlichting dan wel weer een leuk gimmick Ik draai toch al een windows mobile uiterlijk op mijn android, dus de shell zou ik toch al vervangen (zolang de leds het dan maar blijven doen, maar daar vertrouw ik wel op).
Ik zou alleen een deel van de functies van mijn Samsung Galaxy Watch 4 verliezen omdat die afhankelijk zijn van samsung software.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 25 juli 2024 21:43]

Homme @SunnieNL5 december 2022 19:07
Ik ben benieuwd hoe je jouw Windows Mobile uiterlijk bekomt. Wat gebruik je hiervoor?
SunnieNL @Homme5 december 2022 23:16
Launcher 10
https://play.google.com/s...nfwebdev.launcher10&pli=1

Pakt ook de notificaties op in de tiles.
Wat mij betreft is dat een verademing van die statische iconen, net als de app list.
Cerberus_tm @SunnieNL6 december 2022 03:14
Het ziet er leuk uit. Maar ik zie allemaal iconen die alleen wit op blauw zijn, dat is toch minder snel en efficiënt? En door die grote knoppen kun je minder tegelijk op het scherm krijgen?
SunnieNL @Cerberus_tm6 december 2022 08:10
Dat zijn alle argumenten die iedereen ook had bij Windows Phone.
De grote knoppen zijn:
a) handig in de auto
b) snel om info te zien (delen van mail, sms, berichten,etc).

De kleuren zijn instelbaar en veranderen aan de hand van de iconen.
Homme @SunnieNL7 december 2022 20:12
Bedankt!
Ik test het dit weekend even uit. Ik mis de Windows Phone UI tbh.
ToFast @Jvann5 december 2022 17:28
Mijn beargumentering: het (sleeke) design (subjectief) deed mijn aandacht trekken, ook zonder leds. Voor de prijs, nieuw in doos 256GB (2e hands op vraag en aanbod van 360 euro! ) kon ik hem niet laten liggen. De prijs oké-is via de winkel, stock Android met wat aanpassingen, wat pizeldots in het instellingen menu en de widgets zeg maar, doet mijn retro-hart een klein beetje bonzen en het toestel is behoorlijk snel ondanks de 'midrange' soc, verder een prima accu waar ik gemakkelijk de dag mee doorkomt (SOT ~8u).

Waarom denk je dat er zoveel verschillende launchers/font packs zijn, ook naast die van de grote spelers als Samsung, omdat er toch wel vraag naar is vermoed ik dan puur Google stock, of de zoveelste Samsung skin.

Voor mij gewoon een keer íets anders, ik ben er super tevreden ermee. Van geen enkele bug zelf last van gehad en sinds de laatste software update ook weinig meer te bekennen. Enig nadeel, van mij mag die wat kleiner meer in de breedte van de Samsung S-reeks (70mm max).

Ik begrijp overigens best dat het voor een 'niche' markt is bedoelt, een hele subjectieve bedoeling, maar ook dat veel mensen überhaupt nog nooit van het merk hebben gehoord of weten dat het toestel bestaat.

[Reactie gewijzigd door ToFast op 25 juli 2024 21:43]

TheVivaldi 5 december 2022 13:13
Ik dacht dat tweakers zeiden dat niemand hem zou willen hebben omdat het het “zoveelste merk” is? Dan vind ik 500.000 toch knap neergezet. :)
Bongoarnhem @TheVivaldi5 december 2022 13:17
500.000 is vrij veel als nieuwkomer. Ik meen dat Jolla ooit niet verder kwam dan 150.000. Dit is toch wel een goede start!
TheVivaldi @Bongoarnhem5 december 2022 13:18
Nuja, dat vind ik niet helemaal een eerlijke vergelijking, want Jolla levert een eigen OS en niet het populairdere Android, zoals Nothing doet. Desalniettemin is het voor een nieuwkomer zeker veel.
Tommy_K @TheVivaldi5 december 2022 14:12
Nieuwkomer is ook niet helemaal correct natuurlijk, Carl Pei heeft eerder al Oneplus opgezet, denk dat er redelijk wat fans van de eerste Oneplus modellen op zijn minst de nothing phone overwogen hebben puur vanwege zijn naam(en het feit dat Oneplus niet meer de waar voor je geld bied als in de tijd dat Pei er nog bij betrokken was)
TheVivaldi @Tommy_K5 december 2022 16:08
We bedoelden meer nieuw als merk op zichzelf.
parff 5 december 2022 12:53
Waarvan de helft is geretourneerd vanwege het slechte oled scherm dat is gebruikt?
Marve79 @parff5 december 2022 13:11
Of de buggy software...
Cheap Apps @Marve795 december 2022 13:26
Ik heb vanaf de release al de Phone (1) en moet zeggen dat ik me niet herken in de oled of software problemen, behalve de batterijproblemen van de factory software, wat verholpen was met de dag 1 update. Het is een uitstekende telefoon voor een nette prijs, en ik ervaar veel minder software problemen dan mijn vorige telefoon (OnePlus 5T).
JobRapati @Cheap Apps5 december 2022 13:36
Hier sinds, als ik het me goed herinner, 1 augustus toen ik hem in de winkel tegen kwam in Spanje en het simpelweg niet kon laten. Ik had de Ear 1s al en met de 10% korting de Ear stick ook maar erbij besteld.

Origineel omdat ik het design van Nothing producten geweldig vond, en nu word ik steeds meer fan van ze, ik krijg daadwerkelijk het gevoel dat ze luisteren naar de community, en tergelijkertijd echt met hart en ziel aan de producten werken.

Ja de software van de telefoon had/heeft, voornamelijk de eerste versies en nu natuurlijk ook nog wat, bugs maar die hebben mij vrijwel nooit echt in de weg gezeten. Nog geen een keer een factory reset hoeven doen.

Ik vind de telefoon dan ook heerlijk in gebruik, er is nog een hoop te verbeteren maar, ook samen met de tweet van Carl vandaag, dat de Phone (2) nog lang op zich zal laten wachten en ze echt focussen op de Phone (1), geeft mij steeds meer vertrouwen in het feit dat Nothing prachtige producten neerzet/gaat zetten.
Amarius @parff5 december 2022 16:52
Bron?
Homme @parff5 december 2022 19:06
Kras cijfer dat je daar noemt.
Heb je daar een bron voor?
Maduropa 5 december 2022 12:56
Ik hoor dus bij een minderheid in de telefoon-markt samen met 499.999 anderen ?

Tot nu toe heb ik geen nadelen ontdekt aan mijn Nothing. Ook de Nothing Ears doen het er prima bij , inclusief de noise-canceling. Blijf de Glyph-interface op de achterzijde leuk vinden, prima telefoon voor een prima prijs,
HCBreakdown @Maduropa5 december 2022 13:20
Ik hoor ook bij diezelfde minderheid hoor ;)

Gebruik de Nothing Phone sinds het begin en ben er nog steeds hartstikke blij mee!

Ik hou sowieso van afwijkende telefoons die iets nieuws bieden dus ben blij dat Nothing op de markt is gekomen.
Stijnvi 5 december 2022 16:24
Deze telefoon is nu 5 maanden beschikbaar, en er zijn al 500.000 exemplaren verkocht
Dat is echt imposant
Dat is gemiddeld zo'n 100.000 per maand

In de eerste 12 maanden werden er van de OnePlus One 1.500.000 exemplaren verkocht
En dat was in de tijd dat telefoons flink korter meegingen dan tegenwoordig, en de One was toen ook unieker in de prijs/kwaliteit dan de Phone (1) dat nu is

Ik moet zeggen dat ik toch wel onder de indruk ben van hoe goed de Phone (1) verkoopt
Zeker gezien het feit dat de telefoon niet beschikbaar is in Noord-Amerika
micnocom 5 december 2022 18:57
In een YT video waarin Pei een iPhone 14 beoordeeld geeft hij aan dat ze niks verdienen aan de Phone (1).. “dat mag, want startup” maar dat vind ik best wel weer pittig..
wowly 5 december 2022 23:27
heb er een vanaf het begin.

zal eerlijk zijn, de nadelen zijn dat het achterscherm bij mij spontaan brak (wrsch combi auto knijphouder en koude lucht airco vanaf het ventilatierooster) wat ze niet hebben kunnen repareren zonder dat ik echt kosten moest gaan maken. Ander nadeel was dat er GEEN beschermhoesjes waren in de begindagen, of je moest er toevallig een onmiddellijk erbij hebben kunnen kopen van Nothing zelf en dan nog moest je geluk hebben. en je schrikt je het apelazerus als iemand je belt: de beltonen zijn piep en kraakgeluiden uit het modemtijdperk.

En dat was het wel zo'n beetje. De camera, batterij, glyphs, security updates, aanpassingen die ze voortdurend uitbrengen, het scherm (snel en oled), uiterlijk allemaal top-notch....... mijn eerste nieuwe telefoon (koop altijd 2ehands) en dus gemengde gevoelens. Als ik een nieuw achterscherm kon kopen was ik weer het mannetje....

Dus ja, ik snap wel dat er veel tevreden kopers zijn ja.......
Krimglas 5 december 2022 12:42
En wat is nothing juist? Een zoveelste merk smartphone?
Nolimit89 @Krimglas5 december 2022 12:51
Erg sterk met namen voor hun producten zijn ze in ieder geval niet.
De Phone 1 van Nothing!
digital8 @Nolimit895 december 2022 13:56
De rest van de merken ook niet,

Samsung : S20, S21, S22
Apple : Iphone 13, Iphone 14
OnePlus : OnePlus 9, OnePlus 10

enz. enz.
Tizdale @Krimglas5 december 2022 12:44
Het is de nieuwe startup van de originele starters van OnePlus+

"Carl Pei, medeoprichter van OnePlus, verliet het bedrijf eind 2020 en richtte een eigen bedrijf op dat hij Nothing noemde. De oprichter liet in eerdere presentaties weten dat de techmarkt voor consumenten saai is geworden en Nothing daar iets aan wil doen."

[Reactie gewijzigd door Tizdale op 25 juli 2024 21:43]

SuperflipNL @flaskk5 december 2022 13:13
De Glyph 'interface' op de achterkant is vrij uniek (vanaf 2:00 min). Het is een wat uitgebreidere artistieke notificatie led.

[Reactie gewijzigd door SuperflipNL op 25 juli 2024 21:43]

Kapotlood @SuperflipNL5 december 2022 14:02
De Glyph 'interface' op de achterzijde is samen met de schone Android interface en het subtiele maar echt leuke 'dot'-lettertype wel de reden dat ik zelf een Nothing Phone 1 heb gekocht. Bij mij ging het destijds tussen de Nothing Phone en de Asus Zenfone 9, maar ben uiteindelijk toch voor de Nothing gegaan.

Toegegeven, je zult die Glyph ook niet dagelijks heel intens nodig hebben, maar alleen al hoe de achterkant er uit ziet is wel weer eens heel wat anders. Het dot-lettertype wat her-en-der terug komt in de interface trouwens ook. En dat je voor wat zo'n Nothing Phone 1 kost er nog best veel waar voor je geld krijgt doet ook een hoop: draadloos laden, goed scherm, prima camera's (gecombineerd met de Gcam althans) e.d., voor ±€500 (afhankelijk van welke opslag je neemt).
RalphM. @flaskk5 december 2022 13:14
Vooralsnog is het vooral een merk dat zich wil onderscheiden door afwijkende designs aan te bieden. Gekke lichtjes op de telefoons, doorzichtige behuizingen op de koptelefoons, etcetera. Of het daarmee echt "spannend" wordt laat ik even in het midden.
TheVivaldi @Krimglas5 december 2022 13:15
Er staat heel duidelijk “smartphonefabrikant” in de eerste zin van het artikel. Wat denk je dan dat ze maken: overhemden? 8)7
Krimglas @TheVivaldi5 december 2022 13:20
Wel, Phone (1) en Ear (1) blijkbaar?
marapuru 5 december 2022 13:13
Keer op keer als ik iets rondom Nothing langs zie komen met daarbij de haakjes denk ik dat ik naar een kopie van een bestand zit te kijken. :+

Functional Requirements (1).docx

Misschien klopt dat ook wel, aangezien Nothing zijn ontwerpen ook weer ergens op baseren zal
[Remmes] 5 december 2022 13:18
Ik zat er ook aan te denken een te halen, maar behalve de leuke belichte achterkant (waarbij ik meestal toch een hoesje om de telefoon doe) leek het me nou net niet helemaal denderend, maar ik kan me voorstellen dat ze in der loop van jaren wel wat high end gaan uitbrengen.
DonJunior @[Remmes]5 december 2022 14:59
Idem. Ik heb in het begin heel nauwlettend het Nothing forum in de gaten gehouden omdat ik ook gewoon benieuwd was. Na een aantal weken was de hype wel gezakt en had ik zoiets van "Ik wacht wel op de Phone(2)". Want zeker in het begin was het mij net iets teveel gedoe en bleek de camera ook tegen te vallen..

Daarentegen werkt mijn Samsung S9 eigenlijk nog helemaal prima. Enige grote nadeel is dat mijn S9 geen updates meer krijgt.. maar in het kader e-waste vertik ik het om hem te vervangen aangezien hij nog prima zijn mannetje staat en alles doet wat ik wil.
[Remmes] @DonJunior5 december 2022 18:04
De batterij van mijn S9 was niet helemaal lekker meer, redde het misschien net 4 uurtjes licht gebruik, dus moest eigenlijk wel wat nieuws (of batterij vervangen) ben uiteindelijk voor S20 FE gegaan mede omdat deze nog een sd kaart accepteert.

Kwa design vind ik de Nothing (1) geweldig, maar ik leg mijn telefoon altijd scherm op neer, doe er meestal een hoesje om, en net wat jij zegt was de camera niet geweldig, toch denk ik dat het een goed begin is voor het merk.
RoyTrenneman @DonJunior5 december 2022 19:26
In het kader van ewaste heb ik een Fairphone en koop ik een nieuwe accu voor 3 tientjes.

Heel fijn toestel zonder bloatware voor een redelijke prijs.
DonJunior @RoyTrenneman5 december 2022 22:24
Heb ik inderdaad ook nog naar gekeken. Vind ik een bijzonder sympathiek bedrijf..

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