Nothing heeft 500.000 exemplaren geleverd van Phone (1)

Beginnende smartphonefabrikant Nothing heeft tot nu toe 500.000 exemplaren verkocht van de Phone (1). Dat zegt oprichter Carl Pei in een interview. Daarmee heeft de fabrikant een marktaandeel van vermoedelijk minder dan 0,1 procent.

Nothing heeft iets minder exemplaren geleverd van zijn Phone (1) dan van zijn oordopjes Ear (1), die tot nu toe 600.000 keer over de toonbank gingen, zegt Pei in het interview met CNBC. Sinds de release van de telefoon in juli zijn er in totaal vermoedelijk ongeveer 500.000 smartphones wereldwijd geleverd, waardoor het marktaandeel uitkomt op 0,1 procent.

Nothing bracht zijn telefoon in een beperkt aantal landen uit. Zo kwam het toestel niet uit in de Verenigde Staten en dat gaat ook niet meer gebeuren. Een volgend toestel zou mogelijk wel in de VS kunnen uitkomen en de fabrikant is daarover in gesprek met Amerikaanse providers. In de VS beheersen de providers de markt.

Pei noemt in het interview ook dat Foxconn geen zaken wilde doen met Nothing. Volgens Pei zei Foxconn dat het in het verleden vaak met start-ups had gewerkt en dat het mislukken daarvan voor Foxconn veel geld kost. Nothing laat zijn Phone (1) produceren in India.

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