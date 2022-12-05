'Foxconn denkt eind december weer op volledige capaciteit te draaien'

Foxconn zou eind december of in januari weer op volledige capaciteit kunnen draaien bij zijn fabriek in het Chinese Zhengzou. De fabriek was afgelopen tijd niet volledig beschikbaar door lockdowns vanwege corona.

Foxconn heeft niet precies gezegd hoeveel capaciteit van de fabriek niet beschikbaar is, maar de piek daarvan zou geweest moeten zijn, schrijft Reuters. Het zou mogelijk gaan om 30 procent van de capaciteit. Dat de vestiging van de fabriek eind december of in januari weer op volledige capaciteit zou draaien, heeft het persbureau gehoord van een bron binnen het concern.

De vestiging heeft niet alleen te maken met strenge lockdowns, maar ook met protest onder medewerkers tegen die strenge maatregelen. Het gevolg is dat veel van de apparaten die in de fabriek gemaakt hadden moeten worden, niet zijn geproduceerd. De bekendste daarvan is de iPhone 14 Pro. Apple waarschuwde al voor lange levertijden voor de telefoon.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 14:12 30

05-12-2022 • 14:12

30

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Reacties (30)

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NotWise 5 december 2022 14:40
Tja een bedrijf (Apple) die ons allemaal fatsoensnormen (geen bloot, Iphones mogen niet door slechteriken in films worden gebruikt enz.) opdringt, maar er achter de schermen er een zooitje van maakt. Moderne slavernij bij de toeleveranciers, kinderen die in kobaltmijnen werken ... Ik zal dan even de vervuiling door airpods e.d. (bijna) achterwege laten.
Ik gebruik zelf ook Apple producten, dus is ik werk hier ook aan mee. Overigens is het bij de concurrenten niet veel beter. Dus dan heb ik de keuze wel/geen telefoon, lastig :(
lighting_ @NotWise5 december 2022 14:56
In tegenstelling tot vele die denken dat de consument het allemaal kan afdwingen. Overheden moeten juist de spelregels opleggen. Er is haast geen keuze en als dat er is is het nog vele malen duurder.
DutchKevv @lighting_5 december 2022 15:13
Vele malen duurder kun je ook als minder winst voor Bassie zien.

Schijnbaar heeft > 50% nog steeds meer dan 1000 euro over, dus laat Apple nou eens 10% minder winst maken... Dat zou al heel veel problemen schelen als dat geld op de juiste plek gebruikt word (milieu / arbeid)

Maarja ...
lighting_ @DutchKevv5 december 2022 15:17
Zo werkt het niet. Wetten regels moeten er komen.
Tintel @lighting_5 december 2022 15:41
Import beperking dus. Want regels opleggen aan een buitenlandse mogendheid is een dingetje...

Op zich niet erg want de reden dat ze goedkoper zijn is (vooral?) vanwege de lagere loonkosten. Als dat voordeel wegvalt dan wordt de productie waarschijnlijk verplaatst.

Maar ja - in onze kapitalistische maatschappij is het nog steeds niet altijd even eenvoudig om iets boven de economische verdiensten te plaatsen.
lighting_ @Tintel5 december 2022 15:50
We moeten ook naar ons zelf kijken.
Een groot gedeelte van ons afval wordt in derde landen gedumpt. Met alle gevolgen vandien voor de bewoners. Simpelweg omdat er geen normen zijn.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 25 juli 2024 10:12]

Tintel @lighting_5 december 2022 16:06
Export beperking van afval dus.
NotWise @lighting_5 december 2022 15:08
In theorie. Maar Apple is stinkend rijk, machtig en biedt veel werkgelegenheid. Zoek maar eens op Apple en politieke lobby en verbaas je hoeveel geld ze dit jaar alleen al hebben uitgegeven. De politiek en het bedrijfsleven zijn vaak met elkaar verweven (ook in NL) In de USA is dit nog veel erger. Het zorgt ervoor dat deze superrijke bedrijven hun gang kunnen gaan.
lighting_ @NotWise5 december 2022 15:17
Dat politiek en corporate verweven zijn is niks nieuws. In NL kunnen we er ook wat van. Shell heeft een zeer buitengewoon positie in NL. Wat te denken aan al die fiscale voordelen voor corporate in NL. Staat u steil achterover.
Frame164 @lighting_5 december 2022 19:22
Hoeveel maakt Shell jaarlijks naar politieke partijen over? Daar gaat de opmerking van NotWise over.
LurkZ @Frame1645 december 2022 19:46
Politci krijgen leuke baantjes in het bedrijfsleven als betaling.
Verwijderd @LurkZ5 december 2022 21:57
Na de beëdiging van het kabinet-Balkenende I trad Kok, zoals hij een jaar eerder al had aangekondigd, terug uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd te hebben, aanvaardde Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG Post, Shell en de KLM.

Deze commissariaten leidden tot discussie en kritiek, doordat Kok tijdens zijn bewind kritiek geleverd had op bestuurders van grote bedrijven en daarbij van "ordinaire zakkenvullers" en van "exhibitionistische zelfverrijking" had gesproken.[4][5] Als commissaris genoot hij niet alleen zelf royale inkomsten,[6] maar nam hij ook medeverantwoordelijkheid voor enkele verdere inkomensstijgingen. Zo stemde hij in met een stijging van 584 procent in de loop van drie jaar van de kortetermijnbonus voor ING-topman Michel Tilmant. Tegenover de commissie-de Wit verdedigde Kok dit...
Wouter Bos, Ruud Lubbers... allemaal niet onblij met hun vervolgcarrieres... :) en ze waren blij dat ze meer tijd hadden voor hun gezin ;)
brehloi @NotWise5 december 2022 15:15
De keuze is niet zo zwart-wit als wel/geen telefoon. Ik ben overgestapt op een Fairphone 4.

Ik weet niet zeker of en in hoeverre het helpt, maar misschien ook iets voor jou?
scholtnp @brehloi5 december 2022 15:44
Ik ben overgestapt op een Fairphone 4.
Goed idee! En voor degenen die minder budget hiervoor hebben zijn ook de oudere modellen 3 en 3+ als refurbished beschikbaar, zie de shop.
(Geschreven op een FairPhone 3 O-) )
MightyFool @brehloi5 december 2022 16:12
Eeuwig zonde dat ze de 3.5mm jack hebben weggehaald en dus e-waste veroorzaken. Heeft het voor mij afgedaan.
boolean @NotWise7 december 2022 11:36
Mooi verwoord! Ik gebruik ook al jaren een iPhone en iPad, maar Apple is het meest hypocriete technologiebedrijf op deze aardkloot en dat vind ik jammer. Ook de (drog)reden om geen laders meer bij te sluiten heeft niets met het milieu van doen, maar alles met winstmaximalisatie.
Verwijderd 5 december 2022 14:35
Ben benieuwd of ze de achterstand gaan inhalen met de gebruikelijke 996 werkweek (van 9:00 tot 21:00, 6 dagen per week) of er nog wat onbetaald overwerk bij doen. Dit klinkt voor ons als bizarre werkweken maar in China is dit niet eens heel ongebruikelijk, daarnaast houd Foxconn ook zeker rekening met hun werknemers zo zijn vanaf 2010 alle gebouwen voorzien van tralies voor de ramen en netten rond de daken zodat werknemers geen zelfmoord kunnen plegen.
Jerra @Verwijderd5 december 2022 14:41
daarnaast houd Foxconn ook zeker rekening met hun werknemers zo zijn vanaf 2010 alle gebouwen voorzien van tralies voor de ramen en netten rond de daken zodat werknemers geen zelfmoord kunnen plegen.
Op de bedrijfslocatie geen zelfmoord kunnen plegen* en ohja natuurlijk wat er thuis gebeurt is een noodlottig ongeval of een zeer verdrietig bericht voor de directie en totaal niet gerelateerd aan de werkomstandigheden....
jnz @Verwijderd5 december 2022 15:07
Sorry maar als je maatregelen moet treffen zodat je werknemers geen zelfmoord kunnen plegen dan wil ik dat geen "rekening met hun werknemers houden" noemen
Tintel @jnz5 december 2022 15:38
Ik verwachte hier ook wel een hint naar sarcasme idd.
RPGengineer567 @jnz5 december 2022 15:55
Ik denk dat je de comment te letterlijk leest. Ik dacht meteen aan een sarcastische opmerking namelijk. Blijft uiteraard een trieste situatie
Verwijderd @jnz5 december 2022 16:09
Had verwacht dat iedereen wel begreep dat dit natuurlijk sarcastisch was bedoeld, maar bij deze.
jnz @Verwijderd6 december 2022 11:36
Excuus, had ik niet begrepen :)
Sp3ci3s8472 5 december 2022 14:21
Nu Apple heeft meegeholpen om Air Drop automatisch na 10 minuten uit te zetten in China zijn die protesten vast snel onder controle!
/einde sarcasme
DutchKevv @Sp3ci3s84725 december 2022 14:34
Je krijgt wel weer min -1's maar het is natuurlijk wel ironisch dat je als werknemer van een telefoon fabriek, communicatie tegengewerkt ziet worden door precies dat device dat jij voor hongerloon in elkaar loopt te zetten..

Sandwich 2.0
joo5ty 5 december 2022 15:05
Ik geloof niet dat foxconn de controle heeft om te kunnen speculeren wanneer dit voorbij is?
xzaz @joo5ty5 december 2022 16:09
Daarom wordt er ook niet gespeculeerd. Foxconn is China. Het is geen losstaand bedrijf ofzo.
xray1x 5 december 2022 18:10
Foxconn is wel degelijk een losstaand bedrijf met een Taiwanese eigenaar die het bedrijf decades geleden is gestart als een klein electronica bedrijf. (zie wikipedia). Dat er mogelijk een aanzienlijke verstrengeling is met de Chinese overheid en Apple en andere groe mogendheden is inderdaad niet uit te sluiten.

Bovendien is deze plant waar de onrust is, slechts 1 van de wereldwijde vestigingen. En we hoeven ons straks niet meer druk te maken over arbeidsomstandigheden aldaar: het bedrijf gaat steeds vaker robots inzetten met als doel een flink deel van het personeel te vervangen door machines.
Frame164 5 december 2022 19:23
En even voor de goede orde: het is niet alleen Apple waar Foxconn op draait. Iedereen die hierboven veel commentaar op Apple heeft producten gebruikt die door Foxconn zijn geproduceerd.
LurkZ @Frame1645 december 2022 19:55
Apple is inderdaad niet de enige klant van Foxconn.
Apple is wel de enige klant die even een PR momentje wilde scoren dat ze de werkomstandigheden bij 'hun' Foxconn wel even zouden aanpakken.
Je weet wel die anti-zelfmoord netten en tralies zodat de productie voor Apple geen vertraging zou oplopen omdat een werknemer overleden is.
Daarna snel onderhandelen voor nog lagere prijzen zodat de kinderen nog harder en langer moeten werken.

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