'Foxconn denkt eind december weer op volledige capaciteit te draaien'

Foxconn zou eind december of in januari weer op volledige capaciteit kunnen draaien bij zijn fabriek in het Chinese Zhengzou. De fabriek was afgelopen tijd niet volledig beschikbaar door lockdowns vanwege corona.

Foxconn heeft niet precies gezegd hoeveel capaciteit van de fabriek niet beschikbaar is, maar de piek daarvan zou geweest moeten zijn, schrijft Reuters. Het zou mogelijk gaan om 30 procent van de capaciteit. Dat de vestiging van de fabriek eind december of in januari weer op volledige capaciteit zou draaien, heeft het persbureau gehoord van een bron binnen het concern.

De vestiging heeft niet alleen te maken met strenge lockdowns, maar ook met protest onder medewerkers tegen die strenge maatregelen. Het gevolg is dat veel van de apparaten die in de fabriek gemaakt hadden moeten worden, niet zijn geproduceerd. De bekendste daarvan is de iPhone 14 Pro. Apple waarschuwde al voor lange levertijden voor de telefoon.