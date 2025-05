'Toeleveranciers Apple verlaten steeds vaker China'

Toeleveranciers van Apple verlaten steeds vaker China en gaan hun producten maken in onder meer Vietnam en India. Dat claimt de krant South China Morning Post. Onder meer Foxconn en schermmaker BOE verplaatsen fabrieken.

Foxconn zou een deel van zijn productie verplaatsen naar Vietnam, terwijl BOE ook twee fabrieken bouwt in het land, meldt SCMP. BOE zou de displays maken voor de komende iPhone 15 en iPhone 15 Plus, claimt de krant. De productie gaat niet alleen naar Vietnam. Het assembleren van iPhones zal in de komende jaren ook deels naar India worden verplaatst. Nu komt 5 procent van de iPhones uit dat land, dat zal volgens schattingen oplopen tot een kwart of de helft binnen een aantal jaar.

De bedrijven die producten leveren aan Apple, en Apple zelf hebben diverse redenen om hun afhankelijkheid van China te verminderen. Zo zijn de VS en China nog altijd verwikkeld in een handelsconflict, waardoor de handel tussen beide landen lastig is. Zo stelde de vorige regering van de VS heffingen in voor veel in China gemaakte producten. Daarnaast krijgen Chinese werkers steeds beter betaald, waardoor de kosten voor producenten stijgen. Ook de coronalockdowns speelden de toeleveranciers parten. Nu de coronaregels in China grotendeels zijn losgelaten, zal die invloed minder worden. Nog altijd bevinden de meeste toeleveranciers van Apple zich in de Verenigde Staten, gevolgd door China.