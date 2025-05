Google werkt aan aanpasbare snelkoppelingen op lockscreen Android

Google werkt aan een mogelijkheid om snelkoppelingen op het lockscreen aan te passen. Nu zijn dat twee vaste snelkoppelingen, maar gebruikers krijgen in een toekomstige release meer keuze, zo blijkt uit code in het besturingssysteem. Samsungs One UI kan dat al.

Bron: 9to5Google

De code zit in de QPR2-bèta, schrijft 9to5Google. Dat is de versie die vermoedelijk rond maart uitkomt voor Pixel-telefoons. Andere merken kunnen het systeem gaan gebruiken onder de naam Keyguard Quick Affordances.

Nu staan daar bij Pixel-telefoons vaste snelkoppelingen naar de camera en Google Wallet, maar gebruikers krijgen daarin meer keuzes, zoals het inschakelen van de ledflits als zaklamp of een QR-codescanner. Gebruikers kunnen niet elke app als snelkoppeling op het lockscreen zetten; het gaat om een beperkte lijst.

In Samsungs Android-schil One UI kan dit al langer en kunnen gebruikers uit alle apps kiezen. Wel vereisen veel apps dat de gebruiker het toestel ontgrendelt voor die de app kan openen. Bij bijvoorbeeld de camera-app of het aanzetten van de flitser hoeft dat niet.