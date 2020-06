Foto laat Android-smartphones crashen bij instellen als achtergrond

Er blijkt een foto in omloop te zijn die bij instellen als achtergrond op een Android-smartphone, ervoor zorgt dat de software crasht. Die problemen blijven bestaan na een reboot waardoor gebruikers hun smartphone moeten resetten.

De afbeelding circuleert sinds dit weekend, en blijkt onder meer bij Samsung-smartphones voor problemen te zorgen, zo meldt 9To5Google. De website testte de afbeelding vervolgens met een Pixel 2, en kon het crashen van de Android-software reproduceren.

Wie de bewuste afbeelding instelt als achtergrond, krijgt daarna een scherm dat steeds aan en uit gaat. Bij het aan gaan van het scherm is kortstondig het lockscreen te zien, maar de gebruiker kan het toestel verder niet bedienen. Het blijkt dat het opnieuw opstarten van de smartphone niet werkt, waardoor het in sommige gevallen nodig is om de fabrieksinstellingen te herstellen via de bootloader. Overigens lijkt het verwijderen van de desbetreffende afbeelding van de smartphone ook een oplossing te zijn.

Het is niet geheel duidelijk waar het probleem door wordt veroorzaakt. Een theorie gaat over de gebruikte kleurruimte; na het aanpassen van de kleuren lijkt de bewuste afbeelding geen problemen meer te veroorzaken. De afbeelding is gemaakt met de rgb-kleurruimte, terwijl Android liever srgb ziet; dit lijkt op Android 10 een probleem te vormen, maar Android 11, waarvan binnenkort een bèta moet uitkomen, kan er juist wel weer mee omgaan. Google heeft nog niet op het voorval gereageerd, waardoor de achtergrond van het probleem nog niet volledig is opgehelderd.