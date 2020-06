Samsung en Google werken aan fix voor wallpaper-bug in Android

Samsung en Google werken beide aan een fix voor de bug die zorgt voor reboots als gebruikers een bepaalde wallpaper instellen. Volgens Google ligt de fout bij de manier waarop Android de helderheid van grijstinten berekent.

Samsung komt binnenkort met een fix, zegt SamMobile. Google zal ook met een fix komen, blijkt uit commits. Dat telefoons crashen en rebooten door het gebruik van specifieke wallpapers komt door de manier waarop Android de helderheid van grijswaarden berekent, zegt Romain Guy van Twitter.

Door een fout in de afronding komt de waarde boven het maximum uit, waardoor SystemUI crasht, omdat de software er niet mee om kan gaan. De fout blijft optreden, omdat die in de wallpaper zit en die elke keer in beeld is als gebruikers de telefoon opstarten. Terugzetten naar fabrieksinstellingen is de recovery-modus is een oplossing, maar gebruikers verliezen dan al hun data. Snel de wallpaper proberen te wijzigen is een andere optie.

Het probleem doet zich voor tot Android 10, maar zit niet in Android 11. Samsung-telefoons lijken er meer last van te hebben dan gebruikers van andere skins, zoals die van Huawei en Xiaomi. De bug kwam afgelopen weekeinde bovendrijven.