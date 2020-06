'Staatshackers proberen in te breken op mail medewerkers Trump en Biden'

Google zegt dat staatshackers uit China en Iran hebben geprobeerd in te breken op de mailboxen van medewerkers van beide vermoedelijke kandidaten voor de komende presidentsverkiezingen in de VS, Joe Biden en de huidige president Donald Trump.

Er is geen teken dat de aanvallen ook gelukt zijn, twittert een medewerker van Googles Threat Analysis Group. Google herinnert medewerkers eraan om betere beveiliging in te stellen om zo inbraken op mailboxen te voorkomen. Medewerkers van presidentscampagnes kunnen het slachtoffer zijn van gerichte aanvallen, omdat staatshackers zo compromitterende informatie hopen op te diepen over een kandidaat.

Chinese staatshackers hadden het gemunt op medewerkers van de campagne van de zittende president Donald Trump, terwijl hackers uit Iran het probeerden bij medewerkers van zijn vermoedelijke tegenstander Joe Biden. De partij van Biden, de Democratische partij, moet de nominatie nog officieel maken, maar zijn tegenstanders zijn met hun campagnes gestopt.

Een door Rusland gehackte mailbox van de toenmalige kandidaat Hillary Clinton speelde een rol in de verkiezingscampagne in 2016. Veel Amerikanen zien het hacken als een poging van andere landen om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden.