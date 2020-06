Broadcom hint dat Apple dit jaar iPhones later uitbrengt

Broadcom heeft in de bespreking van zijn kwartaalcijfers gehint dat Apple zijn iPhones dit jaar later uitbrengt dan normaal. Broadcom, dat wifi-chips levert aan Apple, heeft de verwachting uitgesproken dat zijn stijging in omzet dit jaar later zal zijn dan vorige jaren.

Broadcom noemt de naam van Apple niet, maar in de webcast van de bespreking van de kwartaalcijfers, die ook te lezen is via SeekingAlpha, is duidelijk om welk bedrijf het gaat. "In komend kwartaal zouden we normaal een stevige groei verwachten door de omzet van de volgende telefoon van onze grote Noord-Amerikaanse klant die mobiele telefoons maakt", aldus directeur Hock Tan.

In een vraag van een analist gaat hij er nog extra op in. "De vraag is timing. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de omzet steeg na Q2. We geloven dat door vertraging in de productcyclus dat de trog in onze omzet dit jaar in Q3 zal zijn." Dat de omzetstijging een kwartaal later is, wijst erop dat Apple de chips tussen een paar weken en drie maanden later nodig heeft dan gebruikelijk. Apple bracht zijn iPhones afgelopen jaren telkens medio september uit. Sommige modellen verschenen later: de iPhone X kwam begin november 2017 uit, terwijl de XR in oktober 2018 verscheen.

Broadcom levert al jaren wifi-chips voor iPhones aan Apple. Er gingen al eerder geruchten dat Apple de release van zijn iPhones zou willen uitstellen, maar het is niet eerder dat een toeleverancier daarover sprak. In de kwartaalcijfers van toeleveranciers zijn al vaker trends bij Apple af te lezen geweest. Zo gaven een aantal toeleveranciers een omzetwaarschuwing toen de leveringen van de iPhone XS-generatie tegen bleken te vallen.