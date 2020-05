Gerucht: opvolger iPhone 11 Pro krijgt 120Hz-scherm

De opvolger van de iPhone 11 Pro zou een 120Hz-scherm krijgen. Dat zeggen de doorgaans betrouwbare Max Weinbach van XDA-Developers en EverythingApplePro. Ook krijgt de grootste iPhone volgens de informatie een accu met meer capaciteit.

Alleen de opvolgers van de iPhone 11 Pro en Pro Max krijgen volgens de video van EverythingApplePro een 120Hz-scherm; de twee andere, goedkopere iPhones krijgen een regulier 60Hz-scherm. Alle iPhones tot nu toe hebben een 60Hz-scherm, maar Apple voorziet zijn iPad Pro-tablets al enkele jaren van een 120Hz-scherm onder de naam ProMotion. Op smartphones is dit jaar een frameraterace uitgebroken en veel high-end modellen van vrijwel alle fabrikanten bieden hogere verversingssnelheden dan de traditionele 60Hz.

Mede omdat de 'iPhone 12 Pro'-modellen door de toevoeging van de hogere verversingssnelheid en 5g meer stroom verbruiken, probeert Apple een accu met hogere capaciteit in te bouwen, meldt de video. Het zou gaan om een accu met een capaciteit boven 4400mAh voor het grootste model. De iPhone 11 Pro Max heeft een 3969mAh-accu.

Op het gebied van camera krijgt Face ID volgens de informatie de mogelijkheid om te werken onder een grotere hoek. De inkeping in het scherm voor de hardware zou kleiner zijn. Apple zou een 64-megapixelcamera overwogen hebben voor de opvolger van de iPhone 11 Pro, maar zou toch gekozen hebben voor een 12-megapixelsensor. Die zou wel groter zijn dan de huidige primaire camerasensor in iPhones. De camera's moeten daarnaast beter kunnen scherpstellen bij minder licht en een betere portretmodus krijgen door toevoeging van de tof -sensor, die Apple in de iPad Pro aanduidt als lidar.

De video laat ook renders zien van de apparaten. De kleinste van de nieuwe iPhones heeft ongeveer de grootte van de huidige iPhone SE 2020. De grootste is ongeveer even groot als de iPhone 11 Pro Max. Apple presenteert zijn iPhones doorgaans in september, met een release in het najaar.