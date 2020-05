Gerucht: iPhone 12 en 12 Max krijgen BOE-scherm en Pro-versies Samsung-scherm

Apple zou oledschermen van BOE gebruiken in de iPhone 12 en 12 Max. De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max zouden een Samsung-oledscherm krijgen. De informatie komt van Jon Prosser, die ook andere specificaties en prijzen van de iPhone 12-serie claimt te weten.

Naar eigen zeggen heeft Prosser de officiële namen van de iPhone 12-serie, de prijzen en de specificaties in handen. Hij maakt de details openbaar in zijn nieuwste YouTube-video. Prosser heeft in de afgelopen maanden bewezen goede bronnen te hebben binnen Apple.

Volgens Prosser gebruikt Apple in de twee goedkoopste iPhone 12-modellen een oledscherm van BOE. De schermen van BOE zijn waarschijnlijk goedkoper dan de oledpanelen van Samsung, die Apple in huidige iPhones gebruikt. Al jaren geleden ging er een gerucht dat Apple zou overwegen om schermen van die Chinese fabrikant af te nemen.

De komende iPhone 12 Pro en 12 Pro Max krijgen een Samsung-oledscherm. Prosser bevestigt dat dit een zogenaamd ProMotion-scherm is, met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat kwam eerder vandaag ook naar buiten via YouTube-kanaal EveryThingApplePro. Volgens de informatie van Prosser is het echter nog niet zeker of de functie wordt geactiveerd, omdat de hoge refreshrate veel van de accu vergt.

Alle iPhone 12-modellen krijgen volgens de nieuwe geruchten minimaal 128GB flashopslag. Er zou 4GB ram in de reguliere versies zitten en 6GB in de Pro-modellen. In de huidige Pro-versies van de iPhone 11 zit 4GB ram.

Prosser noemt ook de dollarprijzen van de nieuwe toestellen. Die beginnen bij 649 dollar voor de goedkoopste iPhone 12; de duurste iPhone 12 Pro Max zou 1399 dollar kosten. Dat zou zich kunnen vertalen naar europrijzen van 749 tot 1609 euro.

iPhones 2020 iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Ongeveer even groot als iPhone 8 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Scherm 5,4"-oled, 60Hz

BOE 6,1"-oled, 60Hz

BOE 6,1"-oled, 120Hz

Samsung 6,7"-oled, 120Hz

Samsung Geheugen 4GB 4GB 6GB 6GB Camera's aan achterkant 1. Primair

2. Ultragroothoek 1. Primair

2. Ultragroothoek 1. Primair

2. Ultragroothoek

3. 3x tele

4. Tof-sensor 1. Primair

2. Ultragroothoek

3. 3x tele

4. Tof-sensor 5g Ja Ja Ja Ja Behuizing Aluminium Aluminium Roestvast staal Roestvast staal Prijs $649 - 128GB

$749 - 256GB $749 - 128GB

$849 - 256GB $999 - 128GB

$1099 - 256GB

$1299 - 512GB $1099 - 128GB

$1199 - 256GB

$1399 - 512GB