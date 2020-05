Gerucht: Samsung Galaxy Note 20 krijgt een 120Hz-scherm met variabele verversing

De Samsung Galaxy Note 20-serie krijgt volgens een nieuw gerucht een 120Hz-scherm met variabele verversing. Daarmee moet de hoge verversingssnelheid ook op hogere resoluties kunnen werken zonder dat de telefoon te veel energie gebruikt.

Zowel de Samsung Galaxy Note 20 als de Note 20+ zou de variabele verversing kunnen krijgen door het gebruik van low-temperature polycrystalline oxide. Dat schrijft analist Ross Young op Twitter. Young sprak eerder over een groter voorscherm van de Galaxy Fold 2. Volgens XDA Developers is deze backplane-technologie energiezuiniger dan wat Samsung nu in oledpanelen gebruikt.

De Galaxy S20-serie heeft eveneens ondersteuning voor 120Hz, alleen kunnen deze telefoons dit niet combineren met de hoogste schermresolutie. Zo is op de 3200x1440-resolutie alleen 60Hz mogelijk, 120Hz werkt alleen als gebruikers voor een resolutie van 2400x1080 pixels kiezen. Overigens werkt Samsung naar verluidt aan een optie om ook op de hoogste S20-resolutie van 120Hz beschikbaar te maken. Dit zal vermoedelijk wel een kortere accuduur tot gevolg hebben.

Bij de Galaxy Note 20-serie moet de ltpo-backplane ertoe leiden dat de telefoon een hoge resolutie en een hoge verversingssnelheid tegelijk kan ondersteunen zonder dat het energiegebruik te hoog wordt. Met variabele verversing zou de Note 20 de verversing dynamisch kunnen aanpassen om zo meer controle te krijgen over het energiegebruik, schrijft XDA Developers.

Volgens de analist worden beide telefoons ook iets groter dan de voorgaande generatie. De Note 20 krijgt met het 6,42"-scherm een grote resolutie van 2345x1084 pixels, waardoor de pixeldichtheid 404ppi wordt. Deze telefoon krijgt een verhouding van 19,5:9. De Note 20+ gaat van 6,8" naar 6,87" en krijgt een 3096x1444-resolutie, waardoor de pixeldichtheid 497ppi wordt. De beeldverhouding van deze telefoon wordt dan 19,3:9. Samsung toont de nieuwe Note-telefoons normaal rond augustus. Het is onduidelijk of het coronavirus tot uitstel van de Note 20-serie gaat leiden.