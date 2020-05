Renders van vermeende Galaxy Note 20 verschijnen online

Op internet zijn renders verschenen die zouden tonen hoe de komende Galaxy Note 20 er uit komt te zien. De Galaxy Note 20 zou groter worden dan de Note 10 en Samsung zou de houder voor de S-Pen verplaatsen van de rechter- naar de linkerkant.

De afmetingen van de Galaxy Note 20 zouden 161,8x75,3x8,5mm worden, waarmee het toestel meer dan een halve millimeter dikker zou zijn dan een Note 10 en bijna net zo groot als de Note 10 Plus. Bronnen van Pigtou melden dat het om de 'kleinere' Note 20 gaat, daarmee suggererend dat er dus nog een grotere Note 20 Plus op komst is.

De renders die Pigtou publiceert zouden in samenwerking met 'David van xleaks7' gemaakt zijn. De bron van die David zou gemeld hebben dat Samsung nog werkt aan bepaalde onderdelen, die dus kunnen afwijken bij de uiteindelijke release. Pigtou werkte bij renders van een Galaxy A-smartphone samen met de bekende leaker van smartphoninformatie Onleaks, maar xleaks7 is geen bekende naam op dit gebied. Daarom is niets te zeggen over de betrouwbaarheid van de renders.

De Note 20 krijgt volgens het gerucht een 6,7"-scherm met cameragat. De cameramodule aan de achterkant zou 38,1x21,9mm meten. Het algehele ontwerp zou wat weg hebben van dat van de S20 Ultra. Opvallend ten opzichte van de Note 10 is dat de volumeknoppen en aan- en uitknop van de linker- naar de rechterkant zijn gegaan en de ingang voor de S-Pen van de rechter- naar de linkerkant

Afbeeldingen afkomstig van Pigtou