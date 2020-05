'Nederlandse leveringen Ford Mustang Mach-E uitgesteld naar begin 2021'

De Nederlandse leveringen van de elektrische Ford Mustang Mach-E zijn uitgesteld naar begin 2021. Door het coronavirus is de productie uitgesteld, waardoor de geplande leveringen eind dit jaar niet door kunnen gaan. Dit betekent dat zakelijke rijders meer bijtelling moeten betalen.

Een anonieme bron zegt tegen Tweakers dat het coronavirus een grote impact heeft gehad op de Amerikaanse Ford-fabrieken, waardoor de productie en leveringen van de Mustang Mach-E zijn uitgesteld. Toen Ford de Mustang Mach-E eind vorig jaar aankondigde, zei de fabrikant de eerste elektrische Fords deze herfst naar Nederland te kunnen brengen. Naar verluidt verwacht Ford de EV nu begin 2021 in Nederland te kunnen leveren. Dat Ford de Mustang Mach-E pas later in productie kon nemen, was al duidelijk. Zo publiceerde Macheforum een mail die verstuurd was naar Noorse klanten waarin stond dat de leveringen waren uitgesteld naar november.

Het uitstellen van de elektrische auto heeft vooral impact op zakelijke rijders. Wie in 2020 een auto op kenteken zet, betaalt de komende vijf jaar namelijk 8 procent bijtelling op de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs. Wie echter pas in 2021 een EV op kenteken zet, betaalt vijf jaar lang 12 procent bijtelling op de eerste 40.000 euro van de catalogusprijs. Door het uitstellen van de Mustang Mach-E, betalen zakelijke rijders dus meer bijtelling. Of Ford deze klanten hierin tegemoet gaat komen, is niet duidelijk. Tweakers heeft Ford vragen gesteld over het uitstellen van de Mustang Mach-E.

Ford gaat eerst de First Edition-modellen leveren. Deze auto's hebben standaard vierwielaandrijving en een 98,8kWh-accupakket. Hiermee kan de crossover maximaal 600 kilometer rijden. Dit model kost 70.940 euro. Er komen ook goedkopere modellen, de goedkoopste gaat 49.925 euro kosten en een actieradius van 450 kilometer volgens de wltp-norm krijgen. Wanneer de leveringen van de goedkoopste Ford starten, is nog niet bekend. Tweakers reed eerder in de Mustang Mach-E.