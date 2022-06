Ford introduceert elektrische F-150-pick-uptruck die 9,6kW kan terugleveren

Ford komt in de VS met de F-150 Lightning, een elektrische aangedreven variant van zijn F-150-pick-uptruck. Wat onder meer opvalt is de capaciteit om in totaal 9,6kW terug te leveren, waarmee het voertuig kan dienen als een thuisaccu om het gehele huis van stroom te voorzien.

Er komen twee verschillende accu-opties, meldt Ford. De exacte capaciteit wordt niet genoemd, maar de fabrikant noemt een bereik van 370km en 482km. Dat is op basis van de in de VS gebruikelijke EPA-standaard, die afwijkt van de Europese WLTP-norm. Bij deze Europese norm wordt er meer rekening gehouden met korte afstanden, zaken als starten en stoppen en stadsverkeer. Bij de EPA-norm wordt meer de nadruk gelegd op het afleggen van lange afstanden. Conform de Europese norm zou het bereik waarschijnlijk wat hoger uitvallen.

Ford zegt niet wat de exacte capaciteit is van de twee accu-opties, maar de website Electrek houdt het op basis van een eigen berekening op een capaciteit van 170 tot 180kWh voor de optie met de grootste capaciteit, en ongeveer 138kWh voor de andere optie. Met een snellader bij een maximaal beschikbaar laadvermogen van 150kW zou de grootste accu van 15 tot 80 procent zijn te laden in 41 minuten. Gelet op de relatief grote accu-capaciteiten biedt Ford onder meer een Charge Station Pro-thuisladersysteem met een vermogen van 19,2kW.

De automaker wil het relatief eenvoudig maken om de F-150 Lightning in te zetten als thuisaccu tijdens piekuren. Daarvoor is het zogeheten Intelligent Backup Power-systeem, dat in samenwerking met de Charge Station Pro werkt. De duurdere modellen van de auto zullen 9,6kW kunnen leveren, maar goedkopere edities gaan niet verder dan 2,4kW. Als het Charge Station detecteert dat er geen stroom voorhanden is, bijvoorbeeld bij stroomuitval, zal de auto automatisch stroom leveren voor het huis. Dit gaat via de laadkabel en een gateway in samenwerking met het bedrijf Sunrun.

De F-150 Lightning met de grotere accu krijgt een vermogen van 420kW of 563pk. Daarmee is een sprint van 0 naar 100km/u af te leggen in een tijd tussen de 4 en 5 seconden. De reguliere versie moet het doen met een vermogen van 318kW of 426pk.

De truck komt in de VS beschikbaar in de lente van volgend jaar, voor een startprijs van 39.974 dollar voor de goedkoopste versie. Een duurdere versie begint bij 52.974 dollar. Uitgaande van 39.974 dollar kan de uiteindelijke nettoprijs voor een koper wel eens onder de 30.000 dollar uitkomen, uitgaande van de beschikbare federale en statelijke subsidies.