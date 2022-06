Deutsche Telekom bevestigt dat verkoop van T-Mobile Nederland een optie is

Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, overweegt om T-Mobile Nederland te verkopen. Het is nog niet zeker of er een verkoop komt, maar het bedrijfsonderdeel is onder 'strategische review' geplaatst.

In een presentatie voor investeerders maakte Deutsche Telekom bekend dat het gaat kijken of het onderdeel T-Mobile Nederland meer waard kan zijn door het te verkopen. Een vraagprijs noemt het bedrijf niet. Volgens eerdere berichtgeving van het Financieel Dagblad zou Deutsche Telekom zo'n vier à vijf miljard euro willen krijgen voor T-Mobile Nederland.

Naast T-Mobile Nederland overweegt Deutsche Telekom ook de verkoop van zijn zendmasten. Voor beide onderdelen is er geen haast met een eventuele verkoop en is er nog geen definitief besluit genomen of die ook echt doorgaat, benadrukt het bedrijf.

T-Mobile Nederland is winstgevend en is de grootste mobiele provider in Nederland, maar heeft minder klanten voor vast internet en tv dan Ziggo en KPN. Deutsche Telekom heeft 75 procent van de aandelen in handen. De overige 25 procent zijn in handen van het Zweedse Tele2. Volgens Telecompaper heeft ook Tele2 door laten schemeren zijn belang in T-Mobile te willen verkopen.