Gerucht: Deutsche Telekom overweegt verkoop T-Mobile Nederland

Moederbedrijf Deutsche Telekom overweegt een verkoop van T-Mobile Nederland, zo beweert een Duits tijdschrift. Het moederbedrijf zou zijn schulden willen verminderen met de opbrengst van de verkoop. Geruchten over een verkoop van T-Mobile Nederland gingen al eerder.

Volgens Manager-magazin is T-Mobile Nederland 'strategisch weinig relevant' voor het moederbedrijf door het ontbreken van een uitgebreid vast netwerk. T-Mobile biedt wel vaste diensten aan onder de naam T-Mobile Thuis, maar beschikt daarbij over relatief weinig eigen infrastructuur. Concurrenten KPN en VodafoneZiggo hebben veel meer eigen infrastructuur voor vast internet.

Volgens het Nederlandse RTLZ is een verkoop aan KPN of VodafoneZiggo niet voor de hand liggend, maar investeerders hebben mogelijk wel interesse. Als investeerders een bedrijf opkopen, willen ze binnen een afzienbare termijn de waarde verhogen en het bedrijf weer doorverkopen. T-Mobile Nederland zou aantrekkelijk kunnen zijn door de momenteel beperkte waarde van providers op de markt, maar aan de andere kant moet een nieuwe eigenaar veel geld investeren in het komende 5g-netwerk.

Ook bekijkt Telekom volgens bronnen van Manager-magazin of T-Mobile Nederland zelfstandig naar de beurs kan. T-Mobile Nederland is nu een fusiebedrijf van T-Mobile en Tele2. Het bedrijfsonderdeel dat de zendmasten beheert, zit er niet meer bij. Dat is afgelopen jaren afgesplitst in GD Towers.

Er gingen al eerder geruchten dat Telekom van de Nederlandse tak af zou willen. Toen behield Telekom de Nederlandse groep. Telekom heeft niet gereageerd op het artikel.