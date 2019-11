Directeur KPN ziet voordeel in later beschikbaar komen 5g-frequenties

De nieuwe directeur van KPN, Joost Farweck, ziet naast nadelen ook een voordeel in het laat beschikbaar komen van de belangrijke 3,5GHz- en 26GHz-frequenties voor 5g. Providers in Nederland kunnen die op zijn vroegst in 2022 gebruiken.

Omdat in andere landen providers al wel aan de slag kunnen met die frequenties, kan KPN kijken wat daar mis gaat, zo zei Farweck op het Telecom Insights-congres van Telecompaper. "Het geeft ons de kans om bij eerdere uitrollen te kijken naar kinderziektes en dan kunnen we goede business cases vinden."

Daarbij is het uitstel tot 2022 volgens hem niet problematisch, maar daarna wel. "Dan gaan we als Nederland wel écht achterlopen." De eerste netwerken op basis van de 26GHz-band zijn al live en providers zijn in andere landen ook al bezig met het in gebruik nemen van de 3,5GHz-band.

De eerste veiling voor frequentiebanden begin volgend jaar is voor 700MHz, 1400MHz en 2100MHz. De 3,5GHz-band is nu nog in gebruik voor het satellietstation van de militaire inlichtingendienst MIVD in Burum, maar komt beschikbaar per 2022. Dan wordt het vermoedelijk ook mogelijk om de 26GHz-band te gaan gebruiken.

Farweck wil niet zeggen wanneer KPN begint met het aanbieden van 5g. "Het komt zodra we het spectrum hebben. Dat geldt denk ik voor alle veilingdeelnemers. Maar eerst hebben we dus spectrum nodig." De eerste frequenties zijn er vermoedelijk komend voorjaar. "Intensiteit en snelheid komt vooral met 3,5GHz, dat pas in 2022 beschikbaar komt als het goed is." T-Mobile kondigde al eerder aan voor het einde van volgend jaar te beginnen met 5g op 700MHz.