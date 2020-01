T-Mobile komt volgende maand met 5g-abonnement

T-Mobile biedt vanaf volgende maand een 5g-abonnement aan, ondanks dat het 5g-netwerk dan nog niet live is. Klanten kunnen dan met een geschikte telefoon gelijk gebruik maken van 5g als het netwerk deze zomer live gaat, laat de provider weten aan Tweakers.

T-Mobile biedt het abonnement aan vanaf februari. Het abonnement kost 37,50 euro per maand, 2,50 euro meer dan met 4g. Daarin zit onbeperkte data in Nederland en onbeperkt bellen in de EU. In het huidige abonnement zitten 120 belminuten binnen de EU. De prijs voor klanten die ook vast internet en tv afnemen is de prijs van het abonnement 27,50 euro per maand.

De provider komt met de aankondiging nadat Tweakers de provider had gevraagd om een reactie op informatie van een tipgever over het komende abonnement. Een woordvoerder van T-Mobile bevestigt dat het 5g-netwerk zo snel mogelijk na afloop van de frequentieveiling live zal gaan. Die veilig is uiterlijk in juni.

Er zijn al smartphones verkrijgbaar die 5g ondersteunen, al kwamen veel van die modellen nog niet uit in de Benelux. Onder meer Samsung, Huawei, Xiaomi en OnePlus maakten al telefoons met ondersteuning voor 5g. Volgens de provider komen de eerste telefoons met 5g binnen een paar maanden uit in Nederland.