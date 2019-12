Nederlandse regering kan providers verplichten netwerkapparatuur te vervangen

De Nederlandse regering heeft een Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd waarmee zij providers kan verplichten bepaalde netwerkapparatuur uit hun netwerk te halen. De maatregel is een reactie op de spionagezorgen rondom Huawei.

De regering zegt in de Algemene Maatregel van Bestuur dat een Nederlandse mininister vanaf nu onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid heeft om een provider op te leggen alleen netwerkapparatuur van vertrouwde leveranciers te gebruiken. "Eerst worden de kritieke onderdelen in kaart gebracht", schrijft minister Ferd Grapperhaus in de toelichting. "Dit zijn de onderdelen waarvoor geldt dat de leverancier uitgebreide toegang tot gevoelige locaties, gevoelige ict-systemen, vitale infrastructurele installaties of werken krijgt, waarbij misbruik een nationaal veiligheidsrisico kan vormen."

Het gaat alleen om kritieke onderdelen, benadrukt de minister. "De kritieke onderdelen waar dit voor geldt, worden vervolgens aangewezen […], waarmee de reikwijdte van de verplichting om uitsluitend gebruik te maken van vertrouwde leveranciers tot die aangewezen onderdelen is beperkt." Daarbij kan het ook gaan om het vervangen van huidige apparatuur. Providers kunnen compensatie krijgen voor de kosten.

Een leverancier is niet meer vertrouwd als die 'nauwe banden heeft met of onder invloed staat van een staat, entiteit of persoon […] waarvan bekend is of waarvoor gronden zijn te vermoeden dat deze de intentie heeft een in Nederland aangeboden elektronisch communicatienetwerk of -dienst te misbruiken of uit te laten vallen'. Een vermoeden van die banden is bovendien genoeg, omdat het gaat om kritieke onderdelen van belangrijke netwerken.

Grapperhaus noemt China en Huawei niet bij naam, maar merkt wel op dat de maatregel nodig was vanwege de komende 5g-netwerken. "Met de komst van 5g zal in belangrijke mate worden voortgebouwd op het huidige netwerk. Het is daarom van belang dat aanbieders snel duidelijkheid krijgen over de maatregelen die zij moeten nemen, zodat zij door kunnen gaan met de modernisering van hun netwerken en de uitrol van 5g."

De strekking van de maatregel kwam maandag al naar buiten. KPN vervangt momenteel al zijn zendmasten voor exemplaren van Huawei en zal daarmee doorgaan. Dat mag ook volgens deze regels, want de provider zegt geen Huawei-apparatuur te zullen aankopen voor de kern van zijn netwerk. Vodafone maakt nauwelijks gebruik van Huawei, maar de Chinese leverancier beheert het hele netwerk voor T-Mobile.

Nederland is niet de enige met deze maatregel. Andere Europese landen volgden al of zullen dat nog doen, aldus de regering. "In de EU Telecomraad is door alle lidstaten afgesproken dat kritieke onderdelen van telecomnetwerken alleen afkomstig mogen zijn van betrouwbare leveranciers. Het genomen Nederlandse besluit is hierop gebaseerd en in lijn met maatregelen van andere lidstaten." Huawei en de providers hebben nog niet op de publicatie gereageerd.