Agentschap Telecom onderzoekt KPN na artikel over mogelijke spionage door Huawei

Het Agentschap Telecom begint een onderzoek naar KPN. Dat doet de waakhond naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant dat Huawei kon meeluisteren met gesprekken. Het Agentschap wil weten welke maatregelen KPN heeft genomen.

Het Agentschap Telecom wil 'de huidige maatregelen bij KPN valideren in het licht van de bevindingen van het rapport'. Het onderzoek is direct gevolg van de de berichtgeving in de Volkskrant, schrijft de toezichthouder op zijn website. Over ongeveer een maand verwacht het AT een eerste update van het onderzoek.

De toezichthouder zegt dat het belangrijk is dat providers hun veiligheid goed op orde hebben. "Telecomnetwerken behoren tot de vitale infrastructuur. De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn dan ook van het grootste belang voor onze maatschappij en onze economie."

De Volkskrant schreef afgelopen weekend dat Huawei rond 2009 en 2010 toegang had tot het kernnetwerk van KPN en dat het daardoor kon meeluisteren met alle gesprekken die via het netwerk van de provider werden gevoerd. KPN en Huawei ontkennen dat, maar de Volkskrant citeert een rapport dat destijds door Capgemini was geschreven waarin de bevindingen en risico's stonden beschreven.