Apex Legends Mobile heeft geen crossplay en tests beginnen eind april

Respawn begint eind april met regionale tests met een Android-versie van Apex Legends Mobile. Dat begin in Azië met een beperkt aantal spelers. Later dit jaar moet het spel naar meer gebruikers wereldwijd komen. De game staat los van de console- en pc-versie.

Later deze maand kunnen een paar duizend spelers in India en de Filipijnen aan de slag met Apex Legends Mobile, schrijft ontwikkelaar Respawn Entertainment. De mobiele versie van de battle-royalegame is ontwikkeld voor touchscreens en heeft aangepaste bediening en optimalisaties voor smartphones, maar is 'trouw aan het origineel'.

Apex Legends Mobile is een losse game. Er is dus geen crossplay mogelijk tussen de mobiele versie en het spel op consoles en pc. Gameplay van de mobiele versie is nog niet getoond. Wel toont de ontwikkelaar een aantal screenshots. Aanvankelijk gaat het om een Android-game, maar iOS-ondersteuning moet later volgen.

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat uitgever EA en ontwikkelaar Respawn met een Chinese partner samenwerken voor de mobiele versie. Het is nog niet duidelijk welke partner dat is. Volgens geruchten gaat het om Tencent. In de nieuwe aankondiging schrijft Respawn dat een speciaal opgezet team van eigen ontwikkelaars aan de mobiele versie werkt, maar de studio zegt ook dat het gaat om een samenwerking met 'andere partners'.

Net als de pc- en consoleversie van Apex Legends is de mobiele game free-to-play. Er komen betaalde items in het spel, maar volgens de makers geven die geen gameplayvoordelen. De mobiele versie krijgt ook eigen Battle Passes, die los staan van de Battle Pass voor pc en consoles.

Vorige week maakte Respawn Entertainment bekend dat er 100 miljoen Apex Legends-spelers zijn. Het spel kwam begin 2019 uit. De game kwam eerst uit voor Windows, de PlayStation 4 en Xbox One en is sinds dit jaar ook beschikbaar op de Nintendo Switch.