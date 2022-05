Solid Snake-stemacteur zegt dat Metal Gear Solid mogelijk remake krijgt

Metal Gear Solid krijgt een remake, zegt Solid Snake-stemacteur David Hayter in gesprek met YouTuber Dan Allen. Dat baseert hij op een bericht van een insider die bekend is met de ontwikkeling. Volgens de stemacteur gaat het wel nog om een gerucht.

In een 2,5-uur lang live-interview met YouTuber Dan Allen vertelt Hayter onder andere over zijn rol als stemacteur van Solid Snake in de Metal Gear Solid-reeks. Op een derde van het gesprek raken de twee in gesprek over een mogelijke remake van de oorspronkelijke Metal Gear Solid-game. Hayter zegt daarbij: "Ik dacht dat het om een gerucht ging tot eergisteren. Toen kreeg ik een bericht van een insider die me vertelde dat hij had gehoord dat er het echt zou kunnen gebeuren." Even later voegt hij toe: "Het gaat nog steeds om een gerucht, maar nu is het een gerucht uit de industrie. Dat is over het algemeen iets accurater."

De stemacteur, die de stem is van Solid Snake, Naked Snake en Big Boss in de spelserie Metal Gear Solid, denkt dat als er een remake komt, alle stemmen opnieuw opgenomen moeten worden. "Ze kunnen de originele opnames niet gebruiken omdat de geluidskaart van de originele Playstation lang niet zo goed is als die in huidige generatie consoles. Als je de oude tapes zou gebruiken hoor je verkeer voorbij rijden buiten en je hoort kamergeluiden, omdat we de originele opnames niet in een studio hebben gemaakt maar in een woonkamer. We hebben wel de hele game opnieuw opgenomen voor Twin Snakes, dus theoretisch gezien kun je die opnames gebruiken. maar ik denk niet dat de de kwaliteit goed genoeg is."

Metal Gear Solid: The Twin Snakes is een eerdere Gamecube-remake van de originele Metal Gear Solid game uit 2004. De game kwam met nieuwe cutscenes en een aantal gameplayelementen uit Metal Gear Solid 2. De volledige Engelstalige cast van de oorspronkelijke game werd bij elkaar gehaald voor nieuwe opnames.

Er zijn verder nog geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk aan een remake van Metal Gear Solid gewerkt wordt en ontwikkelaar Konami heeft hier ook niets over gezegd. Wel zei het tegenover Videogame Chronicle dat het met de hulp van externe ontwikkelaars plannen heeft voor nieuwe Metal Gear Solid-games, al zal het nog jaren duren voor die uit zouden komen.