EA werkt met vier studio's aan nieuwe Battlefield-game en maakt mobiele versie

Vier studio's van EA werken aan de nieuwe Battlefield-game die eind dit jaar uitkomt. Het is het grootste ontwikkelteam voor een game uit de serie tot nu toe. Ook komt er een mobiele Battlefield-game, die door een vijfde studio wordt gemaakt en in 2022 verschijnt.

Er vinden speeltesten plaats met de nieuwe Battlefield-game, maar EA heeft nog niets van het spel laten zien. De uitgever belooft 'all-out oorlogsvoering op epische schaal', met meer spelers dan ooit en 'onverwachte momenten' en 'game-changing vernieling'. Eerder gingen er al geruchten over maps met 128 spelers en een terugkeer naar moderne oorlogsvoering. EA heeft dat nog niet bevestigd. Het spel komt eind dit jaar uit voor de pc en de nieuwste consoles. Of de game ook naar de consoles van de vorige generatie komt, is nog niet duidelijk. EA zegt 'de komende maanden' meer informatie te geven.

DICE is de primaire ontwikkelaar van Battlefield, maar wordt dit jaar bijgestaan door drie andere studio's: Criterion, DICE Los Angeles en EA Gothenburg helpen mee. De eerste drie zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van 'de gezamenlijke visie' op het spel, laatstgenoemde 'brengt de techniek naar het volgende niveau'. Volgens EA gaat het om het grootste Battlefield-ontwikkelteam ooit.

EA Gothenburg stond tussen 2012 en 2020 bekend onder de naam Ghost Games en ontwikkelde in die hoedanigheid diverse Need For Speed-games. Need For Speed Heat was de laatste game van de studio, die werd slecht ontvangen en EA verplaatste de ontwikkeling van NFS-games daarop naar Criterion, dat eerder faam maakte met de Burnout-games.

Battlefield Mobile in 2022

EA werkt ook aan een mobiele Battlefield-game. Die wordt gemaakt door Industrial Toys. Die studio bracht in 2015 iOS-game Midnight Star uit en werd in 2018 overgenomen door EA. De studio zal nauw samenwerken met DICE voor de mobiele versie. Het gaat om 'een compleet nieuw spel' voor smartphones en tablets, dat los staat van de pc- en consoleversie.

De mobiele Battlefield-game is speciaal voor mobiele platforms ontwikkeld en van de grond af aan opgebouwd, zegt EA. Volgens de makers wordt het een game die draait om vaardigheden en begint er binnenkort een testfase. Het spel zal ergens in 2022 verschijnen en EA belooft binnenkort meer details bekend te maken.