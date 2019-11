Met games als Porsche Unleashed, Underground 2 en Hot Pursuit kent Need for Speed zeer geslaagde edities. De serie houdt het dan ook al 25 jaar vol. Dat laatste maakt van het nieuwe Need for Speed Heat een jubileumeditie. Was dat voor uitgever Electronic Arts reden om extra aandacht aan deze game te besteden?

De game is gemaakt door Ghost Games, de eigen studio van EA in het Zweedse Gothenburg, dat al sinds 2013 Need for Speed-games aflevert. De studio kreeg twee jaar de tijd om de productie van de game af te ronden. Hij kon daarbij gebruikmaken van Frostbite 3, de engine van het eveneens Zweedse DICE.

Harde overgang

Een centraal aspect in Heat is dat er een duidelijk verschil is tussen racen overdag en racen in de nacht. Er is geen geleidelijke overgang tussen dag en nacht, je moet er een bewuste keuze tussen maken en beide hebben een verschillend doel. De opzet is heel simpel: overdag verdien je geld en 's nachts werk je aan je reputatie. In beide gevallen race je, maar wel met een andere inzet. Het geld heb je nodig om nieuwe auto's te kopen en om de auto's in je garage te voorzien van de hoognodige upgrades. Maar ook als je geld hebt, kun je niet zomaar alle auto's kopen. De betere auto's zijn alleen te koop als je een zekere reputatie als straatracer hebt opgebouwd. Die reputatie verdien je met de nachtelijke races. Je zult dag en nacht dus moeten afwisselen.