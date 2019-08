EA brengt racegame Need for Speed Heat op 8 november uit en toont trailer

EA heeft een onthullingstrailer getoond van Need for Speed Heat. Deze nieuwe titel in de racegamereeks van de uitgever komt op 8 november uit. In de trailer is te zien dat straatracen en achtervolgende politieauto's in een nachtelijke stad dominante gameplayelementen worden.

Electronic Arts presenteert Need for Speed Heat als een racegame vol met actie, waarin spelers hun superauto's kunnen aanpassen om concurrerende straatracers af te troeven, maar ook om de achtervolgende politieauto's kwijt te raken. Het idee is dat de auto overdag wordt aangepast, waarna er 's nachts wordt geracet. Tijdens de Duitse Gamescom-beurs zal EA een nieuwe trailer laten zien.

Het racen vindt plaats in het Amerikaanse Palm City in Florida, waar overdag de Speedhunter Showdown-competitie wordt gehouden. Hierbij moeten spelers de in-gamemunteenheid Bank verdienen om hun auto's aan te passen en van upgrades te voorzien. Als de zon eenmaal onder is, draait het om straatraces waarmee je als speler je reputatie moet opbouwen en bestendigen, waarmee grotere races en betere delen beschikbaar komen. De politieauto's zijn daarbij voortdurende tegenstanders en EA schrijft dat de agenten het niet altijd eerlijk spelen.

Het spel komt op 8 november beschikbaar, maar zoals gebruikelijk bij grotere titels van EA krijgt een deel van de spelers al enkele dagen eerder toegang. Abonnees van Origin Access Premier en Play First Trial-spelers kunnen het spel al vanaf op 5 november spelen.