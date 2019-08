Titel Need for Speed Heat Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Ghost Games Uitgever Electronic Arts Releasedatum 8 november 2019

Op 31 augustus 1994 verscheen Road & Track Presents: The Need for Speed, een game die uitgever Electronic Arts had ontwikkeld in samenwerking met het tijdschrift Road & Track. Dit blad leverde veel van de kennis over het uiterlijk, geluid en rijgedrag van de verschillende auto's in de game. In eerste instantie verscheen de game voor de 3DO, een console die werd gemaakt door een bedrijf dat is opgericht door dezelfde man die ook aan de wieg stond van Electronic Arts. Omdat de 3DO niet de meest succesvolle console van dat tijdperk was, verscheen The Need for Speed kort daarna ook voor MS-DOS, Windows, de eerste PlayStation en de Sega Saturn.

De game stond bekend om zijn realisme, en bevatte destijds al dezelfde elementen die nog steeds het hart van de gameplay vormen: je rijdt over gewone straten, maakt deel uit van het normale verkeer en kunt worden gearresteerd door de politie.

We maken een flinke sprong naar 2019. Het is bijna 31 augustus, de datum waarop 25 jaar geleden de eerste game in de Need for Speed-serie verscheen. EA heeft dus alle reden om een nieuw deel in de serie aan te kondigen. Vlak voor de gamescom maakte Electronic Arts bekend dat later dit jaar Need for Speed Heat het licht zal zien. Het wordt de 24e editie van Need for Speed in 25 jaar. De nieuwe game was speelbaar op de gamescom, en wij reden er onze eerste virtuele rondjes in.

Virtueel Miami

Need for Speed Heat is de opvolger van Payback, dat in 2017 verscheen en zich afspeelde in Fortune Valley, een virtuele versie van Las Vegas. Inmiddels zijn we verhuisd naar Miami, dat hier onder de naam Palm City door het leven gaat. Heel veel verschil maakt het niet. Ook Palm City is een open spelwereld, en Heat, dat net als zijn voorganger wordt gemaakt met de Frostbite Engine, oogt als de meeste steden in Need for Speed. Je krijgt dus veel brede wegen voorgeschoteld, omzoomd door wat luxe flats en appartementen, en hier en daar een winkelcentrum. Er zijn echter ook minder fraaie delen in de stad, en daar rij je tussen olietanks, hijskranen en containers door. De omgeving doet er niet zo heel veel toe, het gaat meer om de sfeer die de makers ermee proberen op te roepen. Die sfeer is als vanouds. Overdag is de omgeving meestal zonovergoten, 's nachts is hij vaak behoorlijk grimmig. Al was het maar doordat het in het virtuele Miami 's nachts opvallend vaak regent. De stad is echter zeer herkenbaar, vooral als je over de boulevards van het centrum scheurt. Alleen ziet Palm City er niet veel beter uit dan Fortune Valley. EA pakt in deze jubileumeditie op grafisch vlak dus niet groots uit.