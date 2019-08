Apex Legends-spelers klagen over lootboxprijzen bij nieuw tijdelijk evenement

Respawn heeft dinsdag een nieuw evenement uitgebracht, genaamd het Iron Crown Collection Event. Dit evenement loopt tot 27 augustus en bevat onder meer een tijdelijke solomodus en introduceert nieuwe, speciale cosmetische items. Spelers klagen over de prijzen.

Op de Reddit-subpagina van Apex Legends wemelt het van spelers die geen goed woord over hebben voor het systeem om de 24 nieuwe evenement-items te verzamelen. Een van de vele klagende spelers, wiens bericht meer dan duizend reacties heeft gekregen, stelt dat de 24 items en skins zeer de moeite waard zijn, maar hij roept uit frustratie op om er geen geld aan te spenderen.

Om de 24 items te bemachtigen moeten spelers 24 Iron Crown-packs openen. Elke pack kost 700 Apex Coins, wat gelijkstaat aan ongeveer 7 euro in echt geld. Twee van deze packs zijn te verdienen door het spel te spelen en zijn dus gratis te bemachtigen, maar voor het verzamelen van de resterende 22 items moeten dus nog 22 packs aangeschaft worden. Dat betekent een uitgave van 154 euro. Dan is nog niet alles verzameld, want enkel spelers die alle 24 items hebben krijgen de mogelijkheid om de Bloodhound's Heirloom Set te kopen, wat nog eens 3500 Apex Coins of 35 euro kost.

Ook wordt er geklaagd over het feit dat spelers die met minder genoegen nemen en slechts enkele items willen bemachtigen, toch nog behoorlijk veel geld moeten uitgeven. Dat hangt samen met de relatief lage kansen om de gewenste items te krijgen, zodat spelers de nodige keren 700 Apex Coins moeten spenderen om in ieder geval een redelijke kans te maken die paar door hen gewenste skins te bemachtigen.

Het Iron Crown Collection Event loopt nog tot 27 augustus. Naast de toevoeging van nieuwe, tijdelijke items is ook de solomodus onderdeel van dit aflopende evenement. Daarnaast volgt er een weekend waarin er extra ervaringspunten te verdienen zijn en is een visuele verandering doorgevoerd bij een deel van het speelveld.