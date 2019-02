In de meest recente editie van de Tweakers Podcast vroegen we ons af waarom het zo lang duurde voordat iemand het 'Fortnite-recept' succesvol kopieerde. Fortnite is een fenomeen, maar het succes erachter is in feite heel simpel te verklaren. Het is de combinatie van een nieuw, zeer succesvol subgenre - battle royale - met iets dat mensen altijd erg aantrekkelijk vinden, namelijk gratis verkrijgbaarheid. Geen games zijn de laatste jaren zo groot en succesvol geweest als Pokémon Go! en Fortnite. Inderdaad, beide gratis te spelen, en vooral daarom wisten ze binnen no-time een miljoenenpubliek aan te spreken.

Electronic Arts en Respawn Entertainment, bekend van Titanfall, zijn nu de eerste grote partij die met een game komen waar je de contouren van die twee games in terugziet. Want ja, Apex Legends is gratis en dus bij voorbaat interessant. Wat is er op tegen om een gratis spel even te downloaden, al was het maar om te kijken of 'het wat is'?. Het verdienmodel, want EA en Respawn zijn uiteraard verre van filantropische instellingen, zit in het aankopen van allerlei randzaken die je op je in-game personages en wapens kunt plakken. Zolang een klein deel van de gamers dat doet - en Pokémon Go! en Fortnite bewijzen dat dat zo is - maakt het voor de beurs van de uitgever niet uit dat het grootste deel van de gamers er geen euro aan besteedt.

Apex Legends is een squad-based battleroyale-game, maar voegt er een aantal elementen aan toe. In andere grote battleroyale-games is geen sprake van verschil tussen spelers voordat een potje begint. Ja, je kunt wat kleding en skins hebben die anderen niet hebben, maar dat is het dan ook wel. In Apex Legends is dat anders. Aan het begin van elk potje kiezen alle leden van een team een van acht 'Legends'. Elk personage heeft eigen speciale gaven. Je hebt een passieve perk, een actieve perk die je kunt inzetten, en een special. Welk personage je kiest, heeft invloed op wat je rol in het team is. Die rollen op elkaar afstemmen is van wezenlijk belang voor je kansen op een overwinning. Ook kan elke Legend maar één keer voorkomen in een team. Het kan dus gebeuren dat je favoriete personage al bezet is en je een andere keuze moet maken. Voor wie niet zit te wachten op dat teamplay-element is er slecht nieuws. Apex Legends kent geen singleplayermodus. Speel je in je eentje, dan word je automatisch aan twee andere spelers gekoppeld.