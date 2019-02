Apex Legends heeft tien miljoen spelers na drie dagen

Binnen een periode van 72 uur hebben tien miljoen spelers de gratis battle royale-game Apex Legends gedownload en gespeeld. In die drie dagen was er een piek van een miljoen gelijktijdige spelers.

Vince Zampella, de ceo van Respawn Entertainment, maakt het spelersaantal bekend in een blogpost. Vlak na de release van de game had hij al bekendgemaakt dat binnen acht uur na het uitkomen van het gratis spel, er een miljoen spelers waren.

Met tien miljoen spelers in de eerste drie dagen groeit Apex Legends harder dan Fortnite ten tijde van de release. Die game bereikte in oktober 2017 hetzelfde aantal, dat was zo'n twee weken nadat de battle royale-modus van Fortnite verscheen.

Op gamestreamplatform Twitch staat Apex Legends ook al enkele dagen bovenaan de lijst van meest populaire games. Op het moment van schrijven trekt de nieuwe game 166.300 kijkers, terwijl er 54.300 mensen naar Fortnite-streams kijken.

Apex Legends is gemaakt door Respawn Entertainment, de studio die verantwoordelijk is voor de Titanfall-games. Apex Legends speelt zich in het Titanfall-universum af, maar dan zonder exosuits en grote bestuurbare titans. Spelers gaan elkaar in teams van drie te lijf en potjes worden met in totaal zestig mensen gespeeld.