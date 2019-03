Apex Legends heeft 50 miljoen spelers

Apex Legends, de precies een maand geleden uitgebrachte battle royale-shooter van Respawn Entertainment, heeft inmiddels een spelersaantal van 50 miljoen. Het aantal spelers van het spel neemt nog altijd flink toe.

Op het officiële Twitter-account van het gratis te spelen spel is het aantal van 50 miljoen bekendgemaakt. Daarop zeggen de makers dat zich nederig voelen door de ondersteuning van zoveel spelers en dat ze niet kunnen wachten om te laten zien wat er nog meer wordt uitgebracht.

De groei van Apex Legends zet nog altijd flink door. Het huidige spelersaantal is een verdubbeling van de mijlpijl van 25 miljoen spelers, die op 11 februari werd gehaald. Acht uur na de release van het spel waren er al een miljoen spelers en na 72 uur nam dat toe tien miljoen.

Apex Legends is een battle royale-shooter die zich afspeel in het universum van Titanfall, zonder dat er titans of exosuits aanwezig zijn. Spelers moeten opereren in teams van drie en kunnen kiezen voor verschillende personages met unieke abilities. Tweakers publiceerde eerder een review van Apex Legends.