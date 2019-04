Aantal Apex Legends-kijkers op Twitch is sinds februari sterk gedaald

Apex Legends verscheen uit het niets in februari en het battle royale-spel werd snel erg populair, zowel wat het aantal spelers als kijkers betreft. Dat laatste cijfer zit echter al enige tijd in een flinke duikvlucht op streamingplatform Twitch.

Uit gegevens op de website Twitchmetrics blijkt dat het gemiddelde aantal mensen dat op Twitch naar Apex Legends kijkt behoorlijk onderuit is gegaan. In de eerste weken zat het aantal steevast boven de 200.000 kijkers met pieken van boven de 300.000. Sinds 19 februari is er echter een duidelijke dalende trend zichtbaar en die lijkt nog niet ten einde.

Maandag zat het gemiddelde aantal op ruim 25.500 en dat cijfer klom dinsdag naar bijna 39.000, maar die aantallen zijn ver verwijderd van de cijfers uit februari. De kijkersaantallen van met name League of Legends en Dota 2 zijn momenteel beduidend hoger, maar ook bijvoorbeeld Overwatch wordt beter bekeken. De dalende trend van kijkers op het dominante streamingplatform Twitch is waarschijnlijk niet direct terug te zien in het aantal actieve spelers van Apex Legends; het meest recent gepubliceerde cijfer is van een maand geleden en kwam toen uit op 50 miljoen. Voor zover bekend stijgt dat aantal nog altijd.

Een mogelijke verklaring voor het sterk gedaalde aantal kijkers is de nodige kritiek van spelers op het gebrek aan nieuwe content. Een maand geleden kwam de eerste officiële Battle Pass uit, maar er is behoorlijk wat kritiek op het systeem om in level te stijgen en de beloningen. Spelers klagen over een gebrek aan variatie, bugs en de aanwezigheid van hackers in de gamelobbies. Daarnaast waren er na de release nogal wat bekende streamers die hun gamesessies op Twitch publiceerden, maar ook dat is afgenomen.