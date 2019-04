Free-to-playgame Forza Street komt uit voor Windows en later voor Android en iOS

Microsoft heeft een free-to-playgame in de Forza-serie uitgebracht. Wat gameplay betreft is de racegame zeer eenvoudig, spelers hoeven niet te sturen. Het spel is een rebrand van Miami Street dat vorig jaar uitkwam.

Ontwikkelaar Turn 10 Studios noemt Forza Street een 'Forza-ervaring voor overal'. Volgens de makers is de bediening gericht op het timen van gas geven, remmen en het inzetten van boosts. Spelers hoeven zelf dan ook helemaal niet te sturen. Het spel is gratis te downloaden en er zijn in-appaankopen beschikbaar.

Hoewel Microsoft en Turn 10 Studios het zelf niet noemen, is de game een rebrand van het bestaande Miami Street. Die game verscheen vorig jaar al in de Microsoft Store voor Windows 10, zonder dat Microsoft daar aandacht aan schonk. In de url die verwijst naar de download van Forza Street, staat Miami Street nog genoemd. Ook heeft de game al sinds mei vorig jaar recensies van gebruikers ontvangen.

Forza Street is per direct beschikbaar in de Microsoft Store voor Windows 10. Later dit jaar moeten er versies voor Android en iOS uitkomen, maar wanneer is nog niet bekend. Forza Street speelt zich af in Miami en draait om straatraces en het verzamelen van auto's. Er is een verhaallijn en het is mogelijk om snel een enkele race te rijden.