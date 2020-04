Forza Street komt op 5 mei uit voor Android en iOS

Het gratis te spelen Forza Street, dat een jaar geleden al beschikbaar kwam in de Microsoft Store voor Windows 10, komt op 5 mei ook uit voor Android en iOS. Het spel is in feite een Het spel is een rebrand van Miami Street dat al in 2018 uitkwam.

Geïnteresseerden kunnen zich alvast registreren voor het spel in Google Play of via de Galaxy Store; deze mogelijkheid volgt nog voor spelers die het spel wensen te spelen op een iPhone of iPad. Het spel is een versimpelde versie van de Forza-games. Zo hoeven spelers niet te sturen om hun auto's door de straten te manoeuvreren; de bediening van de auto draait om het timen van gas geven, remmen en het inzetten van boosts.

In Forza Street draait het om relatief kortdurende straatraces in Miami en het verzamelen en opwaarderen van auto's. Ook zijn er verhalende evenementen met verschillende manieren om te winnen. Microsoft en Turn 10 Studios noemen de aanwezigheid van een in-game munteenheid en goud, al is niet duidelijk hoe deze elementen onderdeel vormen van het spel en op welke manier spelers echt geld kunnen uitgeven.