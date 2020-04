Microsoft bevestigt zijn evenementen tot juli 2021 alleen digitaal te houden

Microsoft bevestigt dat al zijn externe en interne evenementen tot en met juli 2021 niet in fysieke vorm doorgaan. Het bedrijf vervangt geplande evenementen door digitale varianten. Eerder bleek al dat Microsoft dat tot het einde van dit jaar zou doen.

In een e-mail aan bezoekers van de MVP & RD Summit, die gepland staat voor 28 maart tot 2 april 2021, schrijft Microsoft dat het evenement niet doorgaat en dat dit voor alle evenementen geldt tot juli in dat jaar. Een deel van die e-mail is op Twitter geplaatst.

Als Microsoft zijn evenementen tot juli 2021 schrapt, betekent dit ook dat het bedrijf volgend jaar niet aanwezig zal zijn op de E3. Die gaat dit jaar niet door, maar de organisatie heeft al laten weten aan partners dat de beurs in 2021 halverwege juni zal plaatsvinden.

Begin deze maand bleek al dat Microsoft zijn evenementen voor heel 2020 zou annuleren en vervangen door digitale varianten. Ook kwam toen al naar buiten dat dit wellicht voor evenementen in een deel van 2021 zou gelden, maar dat bevestigde Microsoft toen niet.

Microsoft organiseert jaarlijks meerdere grote evenementen, waar tienduizenden mensen op afkomen. Grote conferenties die door de beslissing niet in fysieke vorm doorgaan, zijn Build 2020, Ingnite 2020 en Build 2021. Het bedrijf stopt tijdelijk met de evenementen vanwege de coronapandemie.