Entertainment Software Assocation organiseert geen eigen online E3-evenement

De Entertainment Software Assocation komt niet met een online alternatief voor de afgelaste E3-gamebeurs. Wel gaat de organisatie online evenementen van ontwikkelaars en uitgevers ondersteunen en promoten via zijn website.

Toen de ESA in maart besloot om de E3-beurs in juni af te gelasten, zei de organisatie een online evenement als alternatief te plannen. Daarover bleef het stil, maar nu zegt de organisatie tegenover PC Gamer dat er geen online E3-evenement komt.

"In plaats daarvan werken we met exposanten om individuele aankondigingen te promoten en te presenteren", zegt de organisatie. Veel uitgevers en ontwikkelaars hebben al eigen onlineshows aangekondigd. De E3-organisatie gaat die via zijn eigen site promoten, maar organiseert dus geen eigen online evenement.

Eerder deze week maakte IGN bekend in juni een Summer of Gaming-evenement te organiseren. De site doet dat in samenwerking met 2K, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic en meer bedrijven. De bedrijven en de gamewebsite zitten daarmee in het vaarwater van een online E3-evenement.

De E3-organisatie benadrukt dat er volgend jaar een 'nieuw ontworpen' E3 komt, die het publiek moet aanspreken. In de afgelopen jaren lieten steeds meer grote bedrijven de gamebeurs links liggen. Sony was vorig jaar niet aanwezig en zou dat dit jaar ook niet zijn. EA organiseert al jaren een eigen evenement vlak voor de beurs.