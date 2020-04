Samsungs smart-tv's uit 2011 tot 2015 verliezen ondersteuning bedieningsapp

Samsung heeft besloten de 'afstandsbedieningsapp' Smart View later dit jaar uit te faseren. De ondersteuning van de app komt te vervallen, wat betekent dat een behoorlijk aantal smart-tv's van Samsung uit de periode 2011 tot en met 2015 niet langer via deze app zijn te bedienen.

Samsung laat onder meer op de Google Play-pagina en in Apples App Store weten dat de ondersteuning voor de Samsung Smart View-app na 5 oktober komt te vervallen. Gebruikers die de app verwijderen kunnen deze daarna niet meer opnieuw downloaden.

De fabrikant wijst naar een alternatief: de Samsung SmartThings-app. Volgens Samsung bevat deze app veel van de functies uit de Smart View-app. Het nadeel is dat deze nieuwere app alleen werkt in combinatie met televisies uit 2016 en later.

De Smart View-app werd in 2011 geïntroduceerd en gaf gebruikers met smart-tv's uit dat jaar en de jaren erna de mogelijkheid om de app als afstandsbediening in te zetten. Ook maakte de app het mogelijk om foto's en video door te sturen naar de tv, tv-apps te openen, of de Art-modus op Samsungs eerste The Frame-tv te gebruiken.

Overigens zijn er nogal wat klachten over de Smart View-app. De Google Play-pagina van de app staat vol met negatieve gebruikersrecensies, waarin onder meer geklaagd wordt over een update die ertoe heeft geleid dat de knop om naar boven te gaan niet meer werkt. Een andere gebruiker meldt dat ook de power-, pauze-, en play-knop niet meer werken en dat de SmartThings-app nog minder functionaliteit heeft dan de Smart View-app.