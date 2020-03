Mozilla schakelt ondersteuning voor verouderde tls 1.0 en 1.1 weer in in Firefox

Mozilla schakelt ondersteuning voor de verouderde tls 1.0- en tls 1.1-protocollen in Firefox weer in, nadat het die eerder had verwijderd. Het bedrijf wil op die manier overheidswebsites tijdens de coronapandemia bereikbaar houden die nog steeds van de oude protocollen gebruik maken.

Mozilla zet de wijzigingen in de release notes van Firefox 74.0. Die versie kwam anderhalve week geleden uit. Het was de eerste versie van Mozilla waarbij ondersteuning voor tls-versies 1.0 en 1.1 werden uitgeschakeld. Websites die gebruik maken van oudere protocollen dan tls 1.2 en 1.3 waren vanaf dat moment niet meer te bezoeken in Firefox. Gebruikers kregen dan een error-pagina te zien met een knop om nieuwere tls-versies te forceren. Inmiddels zijn die verandering teruggedraaid, zegt Mozilla. "We doen dat voor onbepaalde tijd om voor betere bereikbaarheid te zorgen van overheidswebsites die covid-19-informatie plaatsen", schrijft het bedrijf.

Tls 1.0 en tls 1.1 zijn al lange tijd achterhaald. De protocollen zijn inmiddels meer dan tien jaar oud. Eerder dit jaar besloten naast Mozilla ook Apple, Google en Microsoft het protocol uit te faseren in browsers Safari, Chrome en Edge. Welke overheidswebsites er op dit moment nog gebruik maken van tls 1.0 en 1.1 is niet bekend. Het protocol wordt nog maar weinig gebruikt. In Firefox zou nog 1,2 procent van alle https-verbindingen van de protocollen gebruik maken.