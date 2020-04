Microsoft stelt uitfaseren tls 1.0 en 1.1 uit voor zijn browsers

Microsoft faseert tls 1.0 en 1.1 niet in de eerste helft van dit jaar uit voor Edge en Internet Explorer 11, zoals eerder aangekondigd, maar in de tweede helft van 2020. Microsoft doet dit vanwege de 'huidige wereldwijde omstandigheden'.

Het uitstel betekent dat Microsoft tls 1.0 en 1.1 bij versie 84 van de op Chromium gebaseerde Edge-browser uitschakelt. Die versie zou volgens de agenda in juli verschijnen. De op EdgeHTML gebaseerde versie van Edge, door Microsoft Edge Legacy genoemd, heeft vanaf 8 september geen ingeschakelde tls 1.0- en 1.1-ondersteuning meer. Op die datum stopt ook Internet Explorer 11 met tls 1.0 en 1.1.

Gebruikers kunnen de tls-versies handmatig alsnog activeren in de browsers, maar Microsoft raadt dit af en stimuleert organisaties om af te stappen van de protocollen. Tls 1.0 en 1.1 zijn verouderde webstandaarden die nog maar weinig gebruikt worden. In 2018 kondigden browsermakers aan de ondersteuning uit te faseren. In dat jaar kondigde de Internet Engineering Task Force het veiligere tls 1.3 aan. Tls 1.0 verscheen meer dan twintig jaar geleden.